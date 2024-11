Siccità, a Cotronei tre nuovi pozzi per fronteggiare il problema

l’intervento

COTRONEI «A breve la comunità di Cotronei potrà contare sulla disponibilità di almeno cinque litri d’acqua in più al secondo, grazie ai tre nuovi pozzi che l’amministrazione comunale ha fatto realizzare con un finanziamento di quasi 100mila euro. In particolare, abbiamo sfruttato risorse che la Presidenza del Consiglio dei ministri ha destinato a interventi in tutta la nazione per l’emergenza idrica». Lo afferma, in una nota, il sindaco di Cotronei, Antonio Ammirati, che precisa: «In un periodo di grave e persistente siccità, tanto in Calabria quanto nell’intero pianeta, ci siamo mossi alla svelta al fine di prevenire o limitare i problemi di carenza idrica che si presentano quando cresce il consumo dell’acqua. Era per noi una priorità assoluta. Con questo nostro progetto, allora, diamo una risposta veloce, efficace e concreta al bisogno d’acqua della cittadinanza». «Con largo anticipo rispetto alla scadenza del prossimo 30 novembre, abbiamo completato le opere finanziate, che tra poco – aggiunge Ammirati – saranno sottoposte alle prove necessarie per il collegamento alla rete idrica. Merito va dato anche alla macchina amministrativa comunale, attenta e puntuale, che ringraziamo per il lavoro svolto. Pure nei Comuni più piccoli, dunque, è possibile ottenere risultati di rilievo con le professionalità e sinergie giuste. Due dei tre nuovi pozzi sono ubicati in località Mola, l’altro si trova in via Amedeo. Tutti gli impianti sono vicini alla rete idrica. Così abbattiamo significativamente i costi per le condotte, evitiamo dispersioni d’acqua e scoraggiamo eventuali allacci abusivi». «Sull’acqua continueremo a impegnarci, anche – conclude il sindaco di Cotronei – con ulteriori iniziative di salvaguardia di questo bene primario indispensabile, che appartiene alla collettività e non a privati».

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato