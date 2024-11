La Reggina si prepara a dire addio a Pergolizzi, vicino il ritorno di Trocini

calcio serie D

REGGIO CALABRIA La Reggina è pronta a dire addio a mister Rosario Pergolizzi. L’ex Campobasso e il club amaranto sono infatti vicini alla risoluzione consensuale del contratto. La separazione tra il tecnico e la società sarebbe causata da motivi personali del tecnico. Al suo posto dovrebbe ritornare Brunello Trocini, che lo scorso anno è stato il protagonista della rinascita del calcio amaranto dopo il precedente fallimento. L’allenatore cosentino, nonostante una partenza in ritardo, aveva portato la sua squadra alla finale playoff poi persa contro il Siracusa. Attualmente la Reggina occupa la quarta posizione in graduatoria nel torneo di serie D, a due punti di distanza dal trio di testa formato da Scafatese, Vibonese e Siracusa. E domenica 17 novembre è in programma proprio il derby di alta classifica tra la Vibonese e la Reggina.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato