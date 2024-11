Lamezia, stalking ai danni di una assicuratrice: condannato

la decisione

LAMEZIA TERME Si è concluso oggi il processo nei confronti di Simone Laureati (difeso dall’avvocato Eugenio Naccarato), imputato del reato di stalking e diffamazione aggravata commessi ai danni di una donna, Tiziana Stranges (difesa dall’avvocato Aldo Ferraro), nei cui confronti aveva tenuto una condotta persecutoria, inviandole decine di messaggi e numerose telefonate colme di insulti e minacce, e diffamatoria pubblicando un post su Facebook nel quale ne denigrava la persona offendendone la reputazione.

All’esito della discussione delle parti, il pm aveva chiesto la condanna dell’imputato ad un anno e 4 mesi di reclusione, come aveva peraltro richiesto l’avvocato Ferraro. Il difensore dell’imputato, invece, aveva chiesto l’assoluzione per insussistenza del fatto o la riqualificazione nel meno grave reato di molestie telefoniche.

All’esito della camera di consiglio il Tribunale monocratico – Adriana Marasco – ha accolto la tesi della Procura e del difensore di parte civile, condannando l’imputato alla pena di 1 anno e 2 mesi di reclusione oltre al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile, da liquidarsi in separato giudizio civile. (Gi.Cu.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato