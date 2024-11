Notte di fuoco a Crotone, due auto in fiamme – FOTO

cronaca

Questa sera intorno alle 21:30 squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di S. Anna è intervenuta per incendio auto, in località Salica, a Crotone. Quasi contemporaneamente un’altra squadra del comando di Crotone è intervenuta per un’altra auto in fiamme, a Rocca di Neto sulla SP 18.

L’intervento dei vigili del fuoco è valso allo spegnimento delle auto ed alla messa in sicurezza dei luoghi, in entrambi gli incendi non si registrano feriti, i conducenti durante la marcia vedendo il fumo hanno repentinamente l’abitacolo dei mezzi. Le cause sono al vaglio.