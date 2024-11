Camera Penale e Coa di Cosenza: «Abbiamo scoperto che il tribunale di Cosenza non ha aule protette»

il cortocircuito

COSENZA «Le aule di giustizia, sono le case di noi avvocati, quello che stiamo portando avanti non è uno scontro ma una battaglia di civiltà contro una ingiustizia». Qualcuno potrebbe facilmente lasciarsi andare ad una battuta “servirebbe un Reset per ripristinare il cortocircuito” che coinvolge la Camera penale di Cosenza, gli avvocati penalisti, l’ordine degli avvocati di Cosenza e il procedimento scaturito dall’inchiesta della Dda di Catanzaro. Per quasi due anni, l’aula bunker di Lamezia Terme ha ospitato le udienze del maxi processo prima che il maltempo che ha colpito il lametino allagasse, rendendo inagibile, la stessa aula. Immediata e reiterata la richiesta dei penalisti cosentini: «Fuori il processo dai bunker, si celebri al Tribunale di Cosenza». E qui si arriva al cortocircuito: inaspettato, inatteso. Il processo torna a celebrarsi non nell’ancora inutilizzabile aula bunker, non al palazzo di giustizia di Cosenza, ma nell’aula bunker di Castrovillari. Sede, per i penalisti, «non adatta ad ospitare il procedimento». Una circostanza ribadita con forza, oggi pomeriggio, nella sede dei penalisti bruzi in una conferenza aperta alla stampa. «La cartina di tornasole di tutto è la nota della Presidente della Corte di Assise di Cosenza – dice il presidente della Camera penale di Cosenza Roberto Le Pera – la quale afferma in maniera veramente forte, evidente, ma semplice, che Cosenza è un tribunale in cui si sono celebrati processi di mafia quando vi erano le videoconferenze e non vi erano i collegamenti da remoto e vi erano decine e decine di imputati detenuti. Se all’epoca questo tribunale aveva le aule protette, come mai oggi queste aule protette non ci sono?», chiosa Le Pera.

Ribadendo l’assoluta volontà di non arrivare ad uno scontro, Le Pera aggiunge: «In questo processo si scopre che il tribunale di Cosenza non ha più aule protette». A fronte di questa condizione, il presidente dei penalisti si chiede: «Conviene costruire le aule bunker? Non bastano le aule dei tribunali? Noi chiediamo alla Presidente del Tribunale di Cosenza, verso la quale proviamo il massimo di rispetto istituzionale, di verificare se quella assenza di aule protette è una formula soltanto di emergenza e se non ci sono aule protette, il motivo per cui queste aule che noi abbiamo debbono considerarsi non protette atteso che sono stati celebrati maxi processi». Infine, Le Pera confessa che a «15 giorni di distanza dal deposito di una istanza, non abbiamo avuto copia di provvedimento di trasferimento del processo “Reset” a Castrovillari».

Ornella Nucci e Roberto Le Pera

«Il processo di facci a Cosenza»

Giovedi 14 novembre si è celebrata la seconda udienza del processo “Reset” nell’aula bunker di Castrovillari. L’avvocato Maurizio Nucci, in via preliminare, ha sottolineato le condizioni – a suo dire – non ottimali. Termometro in mano, il legale del collegio difensivo, ha ribadito l’impossibilità di celebrare una udienza con 15 gradi centigradi e senza un adeguato sistema di riscaldamento. «Mi pare che queste condizioni non ci fossero per gli avvocati, mentre dove era seduto il collegio giudicante mi pare ci fosse una stufetta a riscaldare i signori giudici», tuona la presidente degli avvocati cosentini, Ornella Nucci. «Quindi è prima di tutto una battaglia di civiltà, perché alcune cose rischiano di essere anche imbarazzanti». Per Nucci: «Gli stessi magistrati celebrano a Cosenza processi per i quali onestamente mi chiedo se serva un’aula bunker e mi chiedo poi se un’aula bunker possa essere definita tale quando alla prima pioggia si allaga. Credo che le condizioni di sicurezza possano essere offerte da un palazzo di giustizia, con le mura di cemento armato, con vetri antisfondamento, come quello di Cosenza». «Forse dobbiamo alzare il tiro – dice Nucci – forse dovremmo richiedere una ispezione ministeriale, interpellare il ministro e Csm. Siamo nella piano disfunzione di un palazzo di giustizia. E poi forse va valutato il provvedimento della presidente ff del tribunale di Cosenza, se è amministrativo occorre capire se e come aggredirlo».

Il sindaco/avvocato

Al tavolo dei relatori, accanto a Le Pera e Nucci siede Franz Caruso, avvocato penalista e sindaco di Cosenza. «Frequento queste aule dal 1982», ricorda il penalista passando poi all’affondo: «La stortura nasce dai maxi processi. Ho preso parte come difensore nel processo “Stige” celebrato a Crotone ed abbiamo partecipato ad udienze celebrate in aule più piccole rispetto a quelle del tribunale di Cosenza. Se viene definito non protetto il tribunale di Cosenza, allora non si celebri nessun processo». (f.benincasa@corrierecal.it)

