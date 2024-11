Cosenza, slitta la riapertura al traffico di Città 2000: alla nuova rotatoria manca ancora la segnaletica

la situazione

COSENZA Quarantacinque + 3 (almeno). Slitta di un weekend rispetto alla data annunciata (oggi) la riapertura di via degli Stati nel tratto tra Città 2000 e il sottopassaggio, interessato da un mese e mezzo dai lavori di installazione della nuova rotatoria. Da stamattina si sta procedendo con la messa in opera dell’asfalto, ma la data del 15 novembre annunciata dall’amministrazione nei giorni scorsi non potrà essere rispettata per via della mancanza della segnaletica orizzontale e verticale. Si presume dunque che la strada tornerà fruibile la prossima settimana, probabilmente già tra lunedì e martedì, come da settimane attendono i tanti pendolari che raggiungono il centro città da Castrolibero ma anche da Marano Principato e Marano Marchesato. Sui social intanto impazza il dibattito e non mancano le perplessità tra chi ritiene che lo spazio occupato dalla rotatoria sia troppo esiguo, ipotizzando che il flusso veicolare debba passare sull’asfalto, mentre dal cantiere confermano che le auto attraverseranno l’incrocio passando sulla pavimentazione in basolato, ovvero i grandi blocchi di pietra che disegnano il cerchio al cui interno è stata collocata anche una piccola area verde. (euf)

