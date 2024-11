Accoltellato nel Vibonese durante una lite, individuato il presunto autore

il fatto

SAN COSTANTINO CALABRO Si trova ricoverato all’ospedale di Vibo Valentia, per fortuna in condizioni non gravi, il 58enne di San Costantino Calabro rimasto ferito a seguito di una coltellata sferrata da un uomo sulla cinquantina con cui stamani ha avuto un acceso diverbio scaturito per futili motivi. Il fatto è avvenuto oggi, intorno a mezzogiorno, nel piccolo paese dell’entroterra vibonese. Il ferito accoltellato (C.L. le sue iniziali) è un operaio di una ditta di San Costantino Calabro e a causa delle ferite riportate al fianco sinistro si è reso necessario il suo trasporto presso l’ospedale “Jazzolino” di Vibo ma, come detto, non sarebbe in pericolo di vita. A dare l’allarme sarebbero state alcune persone che hanno assistito alla scena. Le indagini sono coordinate dalla Procura ordinaria e svolte sul campo dagli uomini della Squadra Mobile della Questura di Vibo guidati dal dirigente Massimiliano Migliaccio che, da quanto è stato possibile apprendere, avrebbero già individuato il presunto autore del ferimento. Si tratterebbe di un 50enne, anch’egli abitante di San Costantino Calabro sul quale sono in corso accertamenti. Il reato ipotizzato dovrebbe essere quello di tentato omicidio.

