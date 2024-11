Catanzaro, emergenza idrica ormai cronica. Gran parte della città resta senz’acqua

il caso

CATANZARO Nuova emergenza idrica a Catanzaro a causa dell’ennesima rottura nella condotta Santa Domenica, fondamentale per la fornitura d’acqua a quasi tutta la città. I tecnici della Sorical sono al lavoro incessantemente dalla scorsa notte, con il supporto del personale tecnico del Comune, ma il danno non è stato ancora riparato e per ripararlo non se ne parlerà prima di domani, trattandosi di lavoro “complessi”, fa sapere Sorical. L’erogazione dell’acqua è stata sospesa in gran parte della città di Catanzaro, nel dettaglio: Zona Petrosa e Madonna del Pozzo; quartiere Mater Domini e via Campanella; quartiere Sant’Antonio; quartiere Siano Chalet; via dei Tulipani; quartiere Santo Janni; quartiere Catanzaro Nord da via Luigi Rossi a via Indipendenza, da via Cortese a San Leonardo, via Schipani, Catanzaro centro da via Indipendenza a viale dei Normanni, Corso Mazzini; Quartiere Fondachello, Piano Casa, viale dei Bizantini, Samà, Sala, Campagnella, via Fares, via Lucrezia della Valle, via Conti Falluc e zone limitrofe. E’ stata ufficializzata un’ordinanza con cui il sindaco Nicola Fiorita dispone per domani la chiusura delle scuole che si trovano nelle aree interessate. Sospesa l’erogazione anche in alcuni Comuni dell’hinterland di Catanzaro serviti dalla condotta Santa Domenica. Continuano dunque le difficoltà nel capoluogo calabrese, da ormai una quindicina di anni alle prese con una rete idrica vetusta e deteriorata, senza che però si riesca a venire a capo di quella che ormai è un’emergenza: l’ultimo caso in ordine di tempo 3 settimane fa. (c. a.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato