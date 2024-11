Il Crotone dilaga a Latina: Oviszach, Gomez, Silva e Tumminello calano il poker

calcio serie c

LATINA Un Crotone strepitoso travolge il Latina in trasferta e continua la sua marcia di avvicinamento alle zone di vertice della classifica. La squadra di Emilio Longo oggi pomeriggio ha letteralmente travolto i padroni di casa del Latina con un 4-0 che non ammette repliche. Per i pitagorici quella ottenuta oggi è la seconda vittoria consecutiva e il settimo risultato utile di fila. Dopo il poker interno subito lo scorso 7 ottobre dall’Avellino, gli Squali sembrano aver trovato il giusto ritmo per dare un segnale chiaro alle avversarie: per la lotta alla promozione ci sono anche loro.Rossoblù oggi in vantaggio dopo appena quattro minuti di gioco con Oviszach, abile a ribattere in rete dopo una respinta di Cardinali su tiro di Tumminello. Appena sei minuti dopo (10’) arriva il raddoppio con Gomez che servito dal solitoTuminello, insacca a porta vuota. Il Crotone domina e chiude il primo tempo in vantaggio di due gol. Nella ripresa, al 50’, Silva cala il tris con una vera e propria magia: tiro a giro che si insacca sotto l’incrocio. Il poker arriva quattro minuti dopo con Tumminello che a tu per tu con Cardinali non sbaglia. Al 60’ il Crotone si permette anche il lusso di fallire un calcio di rigore: Gomez si fa parare il tiro da Cardinale. La gara non ha più nulla da dire e termina con il netto successo di pitagorici.

Il tabellino

LATINA: Cardinali; Marenco, Di Renzo, Vona E. ; Ercolano (30’st Vona A.; 44’st Saccani), Di Livio (1’st Ciko), Petermann, Riccardi, Crecco; Bocic (16’st Addessi ), Improta (30’st Martignago). A disp. : Civello, Berman, Basti, Cittadino, Cipolla, Segat, Iachini. All. Boscaglia

CROTONE: D’Alterio; Guerini (41’st D’Aprile), Cargnelutti, Armini, Giron (33’st Groppelli); Gallo (23’st Barberis), Schirò; Silva (33’st Kolaj), Tumminello, Oviszach (23’st Cantisani); Gomez. A disp. : Sala, Martino, D’Aprile, Vitale, Stronati, Rojas, Chiarella, Kostadinov, Aprea. All. Longo

ARBITRO: Leone di Barletta

RETI: 4’pt Oviszach (C), 10’pt Gomez (C), 5’st Silva (C), 9’st Tumminello (C)

NOTE: ammoniti Petermann (L), Ercolano (L), Marenco (L), Gallo (C), Vona E. (L)al 15’st Cardinali (L) para un rigore a Gomez (C).

