Trocini parte bene, la Reggina espugna il “Razza” e vince il derby contro la Vibonese

Il ritorno di Brunello Trocini sulla panchina della Reggina (dopo l’addio per motivi familiari di Rosario Pergolizzi) porta tre punti d’oro agli amaranto che vincono il derby e lo scontro al vertice di giornata al “Luigi Razza” di Vibo Valentia e riprendono la marcia verso la promozione in serie C. Brutto e per certi versi inatteso stop, invece, per la Vibonese dopo una lunga serie di risultati positivi che l’aveva portata in vetta alla classifica del girone I della serie D. Ora in testa ci sono Scafatese (che ha superato il Locri in trasferta) e Siracusa a quota 26 punti, seguite da Reggina a 24 e Vibonese a 23.

Alla Reggina è bastato un gol di Urso (appena entrato in campo al posto dell’infortunato Salandria) di testa su cross di Vesprini in chiusura di primo tempo per avere la meglio sulla squadra di Facciolo. Da segnalare una prova maiuscola di Ragusa.



Torna al successo il Sambiase che cala un bel tris al Città di Sant’Agata e mantiene la quinta posizione in graduatoria, a sei punti dal primo posto. Protagonista assoluto del match Zerbo, autore di una splendida doppietta. L’attaccante sblocca il punteggio dopo appena due minuti superando in uscita Minguzzi. Il pari degli ospiti arriva al 41’ con Capomaggio di testa. Nella ripresa Zerbo porta i suoi nuovamente avanti al 17’ con un tiro da posizione centrale all’interno dell’area di rigore che non lascia scampo al portiere avversario. Il 3-1 finale lo firma Ferraro al 38’ con un tocco delizioso e angolato.

Infine, come già anticipato, cade ancora in casa il Locri contro la capolista Scafatese, che cala un poker che non ammette repliche. In gol Sowe, Foggia e Palmieri. Il Locri ora occupa la tredicesima posizione in classifica a 13 punti. (f.v.)

