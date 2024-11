Dai “rumors” al campo, il Cosenza punta il Modena. Il Catanzaro con il Mantova per svoltare

calcio serie b

Cosenza sorprendente, Catanzaro equilibrato ma senza squilli. Può essere definito così l’inizio di stagione delle due calabresi di serie B. Dopo tredici giornate di campionato in pochi si sarebbero aspettati una partenza così lanciata dei Lupi guidati da Massimiliano Alvini, penalizzati oltremisura dal -4 in classifica. Senza questo macigno sul groppone, oggi Micai e soci occuperebbero il quinto posto in classifica a quota 18 punti, niente male per una squadra imbottita di giovani alle prime esperienze in cadetteria e senza un attaccante, alla Tutino dello scorso anno, capace, con gol e assist, di trascinare i suoi compagni. Del Cosenza di questi primi tre mesi di torneo, oltre al gioco espresso, quasi sempre aggressivo e propositivo, ha funzionato soprattutto il gruppo, apparso unito nonostante le molteplici difficoltà societarie. A proposito di società, la smentita tv dell’imprenditore crotonese Raffaele Vrenna relativa ai cosiddetti rumors e agli articoli di giornale di una trattativa avviata da tempo per l’acquisto del club silano, almeno momentaneamente, sembra aver placato le certezze (di alcuni), le chiacchiere e le illusioni di quella parte di tifoseria che da tempo desidera una proprietà più ambiziosa. Sulla trattativa con l’ex numero uno pitagorico, stavolta il patron Eugenio Guarascio non si è pubblicamente espresso, a differenza di quanto fatto due mesi fa quando un giornale locale aveva scritto di un fondo americano vicinissimo all’acquisizione del Cosenza. L’unico pensiero adesso è rivolto al Modena di Mandelli (e non più Bisoli, esonerato) e degli ex Gliozzi e Caso che venerdì sera si presenteranno al “San Vito-Marulla” per l’anticipo della 14esima giornata di campionato. In caso di successo, i rossoblù farebbero un ulteriore passo in avanti verso una salvezza che, mai come quest’anno, appare incerta e dura da raggiungere.

Il Catanzaro ha pareggiato più di tutte, 9 volte. 2 sole vittorie e 2 sconfitte. 13 gol fatti e 11 subiti. La sensazione è che la squadra giallorossa continui a viaggiare con il freno a mano tirato ma che basti davvero poco per fare esplodere il potenziale tecnico a disposizione di Fabio Caserta, allenatore spesso messo in discussione da una parte di piazza che ha ancora nella memoria il Catanzaro delle meraviglie dell’era Vivarini. Tatticamente le Aquile sono ben messe in campo ed è difficile batterle, ma in fase offensiva risultano ancora poco incisive nonostante un capitan Iemmello tornato a splendere dopo un avvio di stagione con qualche problema di troppo. Sabato prossimo al “Ceravolo” arriverà il neo promosso Mantova, che ha un punto in più in classifica (16) e viene da una sorprendente vittoria casalinga contro la corazzata Cremonese. In trasferta, però, i lombardi hanno mostrato qualche limite caratteriale. (f.v.)

