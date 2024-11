«Educare i giovani professionisti a un approccio sensibile e consapevole»

l’iniziativa

CATANZARO Secondo appuntamento con il corso di aggiornamento specialistico “Update in Pediatria”, organizzato dall’associazione Acsa&Ste ETS, diretta dal dottor Giuseppe Raiola, Direttore del Dipartimento Materno-Infantile e della SOC di Pediatria dell’Azienda Universitaria-Ospedaliera “Renato Dulbecco di Catanzaro. L’iniziativa, che si tiene presso la Casa delle Culture della Provincia di Catanzaro, è realizzata con il supporto del commissario straordinario dell’Azienda Universitaria-Ospedaliera “Renato Dulbecco”, dottoressa Simona Carbone. “Questi corsi rappresentano un’opportunità unica per i professionisti della salute pediatrica e adolescenziale, grazie alla partecipazione di esperti di fama nazionale e internazionale, che affronteranno le ultime novità in ambito diagnostico, terapeutico e scientifico. La nostra priorità resta sempre il benessere dei piccoli pazienti, ha sottolineato il dottor Giuseppe Raiola. “I corsi organizzati dal dottor Raiola sono sempre molto partecipati, poiché si concentrano sulle principali problematiche della pediatria e sull’aggiornamento delle ricerche e delle terapie. Quest’anno, il congresso della pediatria ospedaliera ha adottato un formato innovativo, articolato su tre appuntamenti distinti, che rappresenta una novità importante – ha spiegato il professor Roberto Miniero -. Questo approccio potrebbe essere ripetuto nei prossimi anni, alternandosi con il congresso internazionale dell’otorinolaringoiatria”. Il professor Miniero ha inoltre evidenziato come il reparto di Pediatria dell’Azienda ospedaliero-universitaria “Dulbecco” stia diventando un punto di riferimento per tutta la Calabria. “Sta creando una rete fondamentale per il territorio e per gli altri ospedali regionali. Eventi come questo sono essenziali per favorire la collaborazione tra i medici, in particolare con i pediatri di famiglia. La pediatria, infatti, si è evoluta in numerose sotto-specialità – come cardiologia, gastroenterologia e immunologia – che richiedono aggiornamenti continui”, ha aggiunto. “I corsi come questo sono particolarmente utili perché offrono ai pediatri non specialisti l’opportunità di aggiornarsi su temi specifici che difficilmente potrebbero approfondire in altri contesti – ha concluso Miniero -. Sono momenti di incontro in cui la cultura specialistica viene condivisa con i pediatri generalisti, creando un ambiente di crescita e confronto tra esperti”. Tra gli interventi di oggi, anche quello della dottoressa Antonella Diamanti, che ha focalizzato la sua attenzione sul profilo nutrizionale pediatrico. “Negli ultimi anni, i pediatri si trovano ad affrontare sfide sempre più complesse, spesso legate all’emergere di patologie rare, molte delle quali sono associate alla consanguineità di famiglie provenienti da altri paesi. Queste situazioni richiedono un’attenzione particolare non solo alle difficoltà cliniche, ma anche alle differenze culturali, alimentari e sociali dei pazienti”, ha spiegato la dottoressa Diamanti. Sul piano nutrizionale, la dottoressa ha sottolineato l’importanza di “adattare le pratiche alle esigenze specifiche dei bambini, tenendo conto delle abitudini alimentari e delle sensibilità delle famiglie. Mi occupo principalmente di nutrizione clinica e, nel corso del convegno, tratterò le problematiche legate alla nutrizione artificiale, che spesso implica trattamenti invasivi. Questi trattamenti devono essere gestiti con molta attenzione, rispettando le sensibilità culturali e religiose dei pazienti”. “È fondamentale educare i giovani professionisti a un approccio sensibile e consapevole, che consideri non solo gli aspetti clinici, ma anche l’aspetto umano della cura. La pediatria deve evolversi per rispondere alle necessità di una società sempre più complessa, creando un ambiente di cura che rispetti le diversità culturali e favorisca la fiducia tra medico e paziente”, ha concluso la dottoressa Diamanti. Il prossimo, e ultimo, appuntamento del corso “Update in Pediatria”, è fissato per sabato 7 dicembre. La segreteria organizzativa del corso è dell’Agenzia “Present&Future”.

