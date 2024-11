Occhiuto: «Mi ricandido. Invidio De Luca che pensa a un terzo mandato ma due bastano»

l’intervista a “start”

CATANZARO «Sì, mi ricandiderò per fare un secondo mandato però ci ho dovuto riflettere un po’ perché è davvero faticoso fare il presidente di una regione complicata come la Calabria». Lo ha detto, confermando l’annuncio di alcune settimane fa, il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ospite oggi a “Start” di SkyTg24, rispondendo a una domanda della conduttrice, la giornalista Giovanna Pancheri, sul tema del terzo mandato per i presidenti di Regione come vuole il governatore campano De Luca. «Invidio De Luca che dopo due mandati si sente così forte e determinato per fare anche il terzo, ma sono valutazioni che dovrà fare lui. Per quanto mi riguarda fare due mandati come governatore di una regione può essere sufficiente», ha poi aggiunto Occhiuto. (c. a.)

