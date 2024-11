Problemi di salute legati al cuore, giornata di sensibilizzazione a Catanzaro

la campagna

CATANZARO Una giornata di sensibilizzazione, con un obiettivo nobile e ben preciso: fare uno screening del profilo lipidico per valutare e prevenire problemi di salute legati al cuore e ai vasi sanguigni. Questo esame permette di individuare squilibri nei livelli di grassi nel sangue che possono aumentare il rischio di malattie cardiovascolari. È con questo intento che il Rotary Club Catanzaro Tre Colli guidato dal Presidente Giuseppe Caputo insieme al Rotary Club Catanzaro guidato dal Presidente Elena Grimaldi sabato era presente in Piazza Prefettura con il Camper della Salute per uno screening cardiovascolare. I motivi principali per cui il Rotary ha indetto un’iniziativa di questo tipo: 1. Promuovere la prevenzione e l’educazione sanitaria 2. Affrontare una delle principali cause di mortalità 3. Inclusività e accessibilità 4. Rafforzare il ruolo del Rotary nella comunità 5. Favorire la prevenzione in gruppi specifici 6. Coinvolgimento e partnership Lo screening del profilo lipidico si allinea perfettamente con la missione del Rotary di promuovere il benessere e il miglioramento della qualità della vita della comunità in cui opera. La giornata ha visto la partecipazione di molti cittadini catanzaresi che hanno potuto eseguire un’analisi rapida del profilo lipidico e nei casi di valori borderline è stato possibile avere anche un consulto medico con la Dottoressa Valeria Antonazzo. I Clubs Rotary di Catanzaro con lo screening cardiovascolare hanno cercato di donare alla comunità un segno di solidarietà e servizio. Un ringraziamento va non soltanto ai soci rotariani impegnati, ma a tutti i professionisti che in maniera volontaria e gratuita hanno permesso di rendere fruibile il servizio, all’Avis Regionale ed al Camper della salute. L’iniziativa, ispirata allo spirito rotariano, è stata fatta nell’ottica di una campagna di prevenzione delle patologie più diffuse.

