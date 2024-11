Comune di Crotone, l’opposizione chiede di valutare la tenuta della maggioranza

il caso

CROTONE “Discussione e verifica della maggioranza” è l’ordine del giorno di una seduta del consiglio comunale di Crotone chiesta da dieci consiglieri di opposizione. Nella richiesta di convocazione, inviata al segretario generale del Comune, i richiedenti, in premessa, evidenziano «che l’attuale gruppo di maggioranza, stante l’allontanamento volontario di sette consiglieri comunali eletti nella coalizione che ha sostenuto a sindaco Vincenzo Voce, costa di tredici membri compreso il sindaco». La maggioranza (metà più uno degli eletti) richiederebbe il sostegno di almeno 17 consiglieri. Dall’inizio della consiliatura, quindi, Voce ha perso una parte della sua “truppa”. Ufficialmente i sette consiglieri che sono passati tra i banchi dell’opposizione non sono stati sostituiti, nella pratica, però, Voce ha quasi sempre avuto i numeri per approvare gli ordini del giorno in consiglio comunale. I sette che hanno cambiato casacca, per contrasti incolmabili con Voce, di riffa e di raffa, sono stati sostituiti da consiglieri eletti nelle liste di opposizione. Nessuno dei nuovi amici di Voce ha mai ufficializzato la propria posizione rispetto all’amministrazione, ma di fatto hanno svolto un ruolo di pronto soccorso. Addirittura ci sono stati consiglieri comunali di opposizione che hanno avuto anche incarichi amministrativi che hanno continuato a dire di non fare parte della maggioranza. Questa è la nuova frontiera della politica. La richiesta di convocazione di un apposito consiglio per valutare la tenuta della maggioranza potrebbe mettere in difficoltà chi, sino ad oggi, ha appoggiato apertamente l’amministrazione Voce dichiarando di essere rimasto fedele al mandato degli elettori. Il dibattito potrebbe servire anche a fare chiarezza all’interno di Forza Italia – e non solo -, attualmente posizionata su due fronti: quello che dà l’”aiutino” a Voce e quello che firma per chiedere la convocazione del consiglio comunale per verificare la tenuta della maggioranza. La richiesta di convocazione è stata sottoscritta da Salvatore Riga, Carmen Giancotti, Cristian Prisma, Igino Pingitore, Anna Cantafora, Andrea Devona, Fabrizio Meo, Antonio Manica, Enrico Pedace e Giuseppe Fiorino.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato