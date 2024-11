Esce “Acquerelli di provincia. Ricordi e nostalgie di chi è andato a vivere in città”

l’evento

È stato presentato a Roma, presso la Libreria indipendente “Tra Le Righe” in viale Gorizia 29, il libro “Acquerelli di provincia. Ricordi e nostalgie di chi è andato a vivere in città” (ed. Tre Bit) di Liliana Ciccarelli. Il libro racconta la provincia italiana degli anni ‘80 e ‘90: diciassette le cittadine e i piccoli paesi (Itri, Spoleto, Finocchieto, Rende, Borgo Grappa, Valmontone, Isola di Capo Rizzuto, Solarolo, Ferrazzano, San Severo, Macerata, Eboli, Santarcangelo di Romagna, Chioggia, Vo’, Nova Siri, Policoro) attraversati da aneddoti e ricordi che restituiscono “quadretti” della vita di provincia descritti come fossero acquerelli dai contorni sfumati e delicati.

Spiega l’autrice: «Raccogliere i racconti di chi, come me, è nato e cresciuto in provincia e da tanti anni vive a Roma, è stata l’occasione per far emergere un patrimonio nascosto in città. Ho cercato a Roma qualcosa di autentico e l’ho trovato nelle esperienze vissute in provincia: la transumanza, la raccolta delle olive, la festa dei santi patroni, i riti della morte, l’uccisione del maiale, la banda musicale, il ritorno. Roma nasconde anche questo tipo di patrimonio da ricercare nei dialoghi e nei ricordi di tante persone che come me sono arrivate nella capitale per lavorare e per realizzare piccole o grandi aspettative. La città coinvolge e stravolge e inaspettatamente, al semplice richiamo di una flessione dialettale o di altri piccoli dettagli apparentemente insignificanti, riaffiorano esperienze indelebili vissute in provincia. Roma è anche questo». La presentazione del libro ha offerto l’occasione per riflettere sulla provincia italiana dei piccoli borghi che rappresentano un patrimonio da salvaguardare e da far rivivere non solo per il circuito turistico.



Liliana Ciccarelli è originaria di Itri (Latina). Vive e lavora a Roma, autrice di articoli di natura giuridica, pubblicati su diverse testate online, è alla sua prima esperienza di scrittura narrativa.



