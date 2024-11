Trovati nel Vibonese 4 chilogrammi di marijuana. Erano stipati in un bidone di plastica

il rastrellamento

SORIANO I Carabinieri della Stazione di Soriano, coadiuvati da quelli dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria, hanno rinvenuto 4 chilogrammi di marijuana a Gerocarne, e precisamente nella località Comunella.

La sostanza stupefacente, una volta imbustata, era stata stipata in un bidone di plastica e poi occultata tra alcuni rovi nei pressi di una porcilaia.

L’attività è inserita nella campagna di rastrellamenti in aree impervie avviata dalla Compagnia Carabinieri di Serra San Bruno per colpire i finanziamenti illeciti delle consorterie della zona e che ha sinora permesso di rivenire 15 piantagioni di “cannabis indica” per complessive 2500 piante, tutte estirpate e distrutte.

