Tutto pronto per il Concorso nazionale equestre di Catanzaro: attesi oltre 200 cavalieri

l’evento

CATANZARO Oltre 200 cavalieri per circa 150 cavalli, tutti pronti a raggiungere il capoluogo calabrese per prendere parte al Concorso Nazionale Salto Ostacoli A1* che avrà luogo da venerdì 22 a domenica 24 novembre 2024 presso il Centro Ippico “Valle dei Mulini”. Una tre giorni di gare e intrattenimento che porteranno a Catanzaro una ventata di sano sport unito ad una serie di appuntamenti e iniziative volte ad animare un intenso fine settimana. Con un montepremi complessivo pari a 6.500 euro, le gare avranno avvio alla mattina per poi svilupparsi nel corso dell’intera giornata, fino al tardo pomeriggio. Teatro delle competizioni saranno le molteplici aree disponibili all’interno della struttura: dall’area dedicata alla preparazione dei cavalli a quella per il riscaldamento pre-competizione ma anche il campo per il salto a ostacoli attrezzato secondo gli standard più elevati e competizioni di alto livello. L’intero evento sarà raccontato grazie agli scatti artistici del fotografo ufficiale, Ivan Comi, a disposizione degli atleti in un’apposita area della struttura dove metterà in vendita le immagini della manifestazione.

Il programma

Se lo sport e l’equitazione saranno l’elemento di maggior rilievo della tre giorni, grande attenzione sarà altresì dedicata a quanto si svilupperà a margine del Concorso. Musica ed alta gastronomia si uniranno per un connubio vincente capace di regalare un’esperienza completa tanto agli atleti presenti quanto ad appassionati e curiosi che vorranno raggiungere il centro ippico. L’arte della lavorazione del grano con tutte le sue infinite declinazioni culinarie troverà spazio, ogni giorno a partire delle ore 11, nell’angolo dedicato al Food Truck. E non solo. Al salato e ai fritti si unirà il gusto dolce e raffinato del cioccolato, modellato in diretta dai ragazzi di 50 28 31. Il tutto farà da supporto al punto ristoro e beverage permanente del Centro “Valle dei Mulini” che garantirà ogni giorno colazione, pranzo ed apericena.

Il taglio del nastro

Per gli amanti dell’equitazione e della natura sarà chiaramente riservata un’attenzione speciale grazie alla presenza sul posto di partner e realtà di spicco del settore. Tra gli altri, emergono gli stand di Cavallo Shop Online con tantissime proposte sia di abbigliamento che accessori per l’equitazione, ma anche le magnifiche tende Glam-Tent, il brand di GBMS S.r.l. che si occupa di disegnare unità abitative per Glamping, con design unici e materiali di altissima qualità. Proseguendo con gli appuntamenti, da non perdere sarà quello di sabato sera all’insegna del divertimento e della gastronomia locale. Al termine della sessione giornaliera di gare, a partire dalle ore 19, spazio al djset di Cesarino Aiello con annesso apericena. La giornata di chiusura, quella di domenica 24, si rivestirà in modo istituzionale per procedere, alle ore 11, al solenne taglio del nastro che darà ufficiale riapertura al Centro Ippico alla presenza delle maggiori autorità locali.