A Cosenza arriva “Confluenze”: due giorni di ribellione e proposte «per un cambiamento reale»

l’appuntamento

COSENZA Il 22 e il 23 novembre, Cosenza diventa il centro di una mobilitazione urgente: un richiamo alla cittadinanza per discutere, confrontarsi e reagire a una situazione che non può più essere ignorata. Presso il polo scolastico di Piazza Cappello e il centro sociale Rialzo (ex Officine Ferroviarie), due giorni di confronto e azione per riprendere il controllo del nostro futuro.

Gli eventi del 22 novembre

Cosenza, una città senza visione. Il primo giorno, il 22 novembre, sarà una denuncia aperta dello stato di degrado e della deriva che ha portato Cosenza ad essere una delle ultime città in Italia per vivibilità. Un tempo cuore pulsante di commercio e cultura, oggi la città si scontra con politiche miopi, l’abuso di suolo pubblico e il dominio incontrastato dei gruppi di potere radicati. L’associazionismo ha tenuto a galla Cosenza per decenni, ma ora il suo respiro è soffocato da interessi clientelari e connivenze istituzionali. Il dibattito non si limiterà a una sterile critica: verranno esposte proposte e visioni alternative per risvegliare una città che ha smesso di accontentarsi e inizia a pretendere.

Gli eventi del 23 novembre

Calabria, prendiamocene cura. Il secondo giorno, allargheremo lo sguardo a tutta la regione, dove il 23 novembre, la lotta per la salute, l’ambiente, il lavoro e la dignità non è mai stata più urgente. I partecipanti, realtà attive in Calabria, si confronteranno su come invertire la rotta di abbandono e sfruttamento. È il momento di dire basta allo spopolamento e al senso di impotenza che costringe migliaia di giovani a emigrare. Questo incontro segnerà l’inizio di un percorso collettivo per riappropriarci dei nostri diritti e delle nostre terre. Un appello alla resistenza e all’azione: le assemblee cittadine, come quella partecipatissima dell’11 luglio, ci hanno dimostrato che la città non ha smesso di chiedere risposte e giustizia. Ma le parole non bastano più: è ora di passare all’azione. Di fronte a una governance asservita e all’ombra di antichi privilegi, la parte libera di Cosenza e della Calabria deve riscoprire la sua forza e la sua voce. «Non possiamo permetterci il silenzio – evidenza La Base in una nota –. Il 22 e il 23 novembre, invitiamo chiunque voglia cambiare le cose a unirsi a noi per far sentire la propria voce e riscrivere l’agenda politica e sociale della nostra città e regione. È tempo di agire, di sognare e di progettare un futuro che non sia imposto dall’alto ma costruito dal basso, per e con la nostra comunità.

