Cosenza, le certezze e i dubbi di Alvini in vista della sfida contro il Modena

COSENZA Dopo la pausa per gli impegni della Nazionale di Luciano Spalletti, si avvicina per il Cosenza il ritorno in campo. Saranno proprio i Lupi, venerdì 22 novembre alle 20.30, ad aprire la 14esima giornata del campionato di serie B con l’anticipo contro il Modena che ha poco cambiato allenatore, portando Paolo Mandelli in panchina al posto dell’ex rossoblù Pierpaolo Bisoli.

Alvini contro i canarini dovrà fare a meno per un infortunio muscolare di Massimo Zilli, autore di un gol e reduce da una prova maiuscola nel match vinto dai silani a Brescia. L’attaccante dovrebbe essere sostituito da uno tra Strizzolo (al rientro) e Fumagalli in cerca di riscatto dopo le ultime prestazione al di sotto delle sue potenzialità. Ma scalpita anche Sankoh. A Brescia l’ex Como non è neanche entrato in campo, ciò a testimoniare il suo stato di forma non al top. A centrocampo si va verso una riconferma del trio Kouan, Charlys e Florenzi (quest’ultima leggermente avanzato), mentre in difesa il giovanissimo Dalle Mura verrà sicuramente confermato. Data per cerca anche la presenza in campo di Caporale, qualche dubbio per Alvini su chi schierare come terzo centrale tra Martino e Venturi. Da valutare le condizioni di Camporese, fuori dai giochi da diverse settimane. Dalla parte opposta il Cosenza si troverà due vecchie conoscenze come Caso e Gliozzi. (redazione@corrierecal.it)

