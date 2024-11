A Bruxelles il ricordo della strage di Cutro, Alecci: «Mai più tragedie come queste»

l’iniziativa

BRUXELLES «Mi sono recato a Bruxelles, in Belgio, per mantenere vivo il ricordo di una tragedia accaduta quasi due anni fa a Steccato di Cutro e dire all’Europa quanto è grande il cuore dei calabresi». Lo scrive in Consigliere regionale del Partito democratico Ernesto Alecci. «Ho avuto l’onore di partecipare, infatti, presso la sala “Aldo Moro” del Parlamento Europeo all’evento dal titolo “Salvatori e Salvati – Per non dimenticare Cutro” insieme ai rappresentanti della comunità cutrese, ai soccorritori e ad alcuni superstiti di quella tragica notte del 26 febbraio 2023. L’incontro ha permesso di ripercorrere le ore drammatiche del naufragio a ridosso della costa calabrese, in cui persero la vita 94 persone di cui 35 bambini. L’obiettivo era quello di mantenere alta l’attenzione su una vicenda ancora da comprendere fino in fondo, su cui purtroppo sembrano essersi spenti troppo presto i riflettori».

«Il coraggio dei calabresi ha fatto la differenza»

«Quella notte il coraggio dei calabresi ha fatto la differenza, grazie ai soccorritori che non esitarono un attimo prima di buttarsi tra le onde per salvare quelle persone in difficoltà, trovandosi di fronte ad immagini strazianti che ancora oggi non hanno dimenticato. A loro deve andare tutta la nostra riconoscenza e il nostro ringraziamento. Così come esemplare è stato il senso di pietà e di accoglienza che ha caratterizzato le ore successive al naufragio. E’ stato un incontro ricco di significato, promosso dal Gruppo Socialisti & Democratici e dagli Eurodeputati del PD, nelle persone di Lucia Annunziata e Nicola Zingaretti, a cui ha preso parte anche Leila Bodeux, Senior Policy and Advocacy Officer Caritas. Un incontro che deve servire anche da monito per il futuro, affinchè tragedie come questa non accadano più».