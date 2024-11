Il Pil della Calabria cresce ma resta il più basso. «Nel 2023 persi 9mila residenti»

il report

CATANZARO «Il Pil in Calabria cresce ma resta comunque il più basso del Paese ed è un dato sintomatico. Per quanto riguarda il mercato del lavoro anche in Calabria come altrove l’occupazione cresce, però notiamo che l’82% circa dei contratti di lavoro – stipulati nel corso del 2023 – fanno riferimento a contratti a tempo determinato o di somministrazione e quindi ad un mondo del lavoro precario che certamente non è confacente alle esigenze dei nostri giovani che non trovando una collocazione adeguata, anche in virtù dell’elevato livello di formazione che hanno avuto, con la conseguenza di trovarsi costretti a recarsi e ad arricchire le regioni del nord Italia e del nord Europa».



Lo afferma Giuseppe Greco, direttore dell’Inps Calabria, commentando i dati del rendiconto sociale 2023 dell’istituto presentato oggi a Catanzaro. «Nel saldo fra emigrazione e immigrazione – prosegue Greco – il Delta è assolutamente insignificante e non compensa in alcun modo la perdita di popolazione della nostra regione. Nel corso del 2023 sono oltre 9mila i soggetti che sono venuti meno nel contesto della popolazione residente: è un po’ come se venisse cancellato ogni anno un comune delle dimensioni di Soverato. È chiaro che questa è una tendenza che va invertita. Non spetta a noi trovare la soluzione, ma sicuramente noi possiamo segnalare il problema». (c. a.)

