Tanta gente a Cosenza per il docufilm di Gallo su Bergamini. Donata: «Questa è la mia città» – VIDEO

l’evento

COSENZA Una serata emozionante, ricca di immagini gioiose e dolorose, parole e silenzi assordanti. È stato tutto questo e tanto altro l’evento che al cinema Citrigno di Cosenza ha visto ritrovarsi numerose persone per la prima proiezione nazionale del docufilm del regista Francesco Gallo dal titolo “Denis – 18.11.89”, che racconta le ore successive alla morte dell’ex calciatore del Cosenza calcio Donato Bergamini, avvenuta il 18 novembre del 1989 a Roseto Capo Spulico, con i momenti drammatici del viaggio verso la Calabria di Donata Bergamini, del marito e del padre Domizio. Una vicenda che lo scorso 1 ottobre, nel processo di primo grado tenutosi a Cosenza, ha portato alla condanna a 16 anni di reclusione per omicidio volontario in concorso con ignoti di Isabella Internò.

Al Citrigno gli ex compagni di squadra di Denis Bergamini

Al cinema Citrigno erano presenti Gigi Simoni, Alberto Urban, Gigi De Rosa e Ugo Napolitano, compagni di squadra di Bergamini nei suoi anni Cosentini. «Io – ha detto Simoni intervistato sul palco dal giornalista Gabriele Carchidi – non ho mai esultato prima del novantesimo minuto e anche stavolta non lo farò. Preferisco aspettare supplementari e rigori. Stiamo 1-0 (in riferimento al primo grado di giudizio del processo, ndr), stiamo vincendo noi e faremo di tutto per mantenere il vantaggio».

«Denis – ha ricordato Urban – poteva giocare in qualsiasi ruolo, era un calciatore fortissimo che meritava la serie A, ma era soprattutto un ragazzo eccezionale. Se noi stasera siamo qui ancora una volta insieme, è anche grazie a Denis. È stato bravo a unirci di più». Queste, invece, le parole di Gigi De Rosa: «A me piace ricordare Denis pensando a una festa. Non voglio parlare di cose che possono portare tristezza. Ringrazio tutta questa gente che è venuta qui». «Dopo 35 anni – ha affermato Napolitano – noi compagni di Denis ancora ci vediamo e ascoltiamo ogni giorno. Donato era un ragazzo d’oro, un giocatore forte e grande merito va a Donata che ha combattuto questa difficile battaglia. Ancora non è finita però».

Simoni, Urban, Napolitano e De Rosa con Donata Bergamini

Un orfanotrofio in Mozambico porterà il nome di Denis Bergamini

Dopo la proiezione del docufilm che ha raccolto molti applausi, sono saliti sul palco la sorella di Bergamini, Donata, il regista Francesco Gallo, il presidente dell’associazione di volontariato “La Terra di Piero” ed ex leader del tifo cosentino Sergio Crocco e il tifoso rossoblù, giornalista, docente e attivista Claudio Dionesalvi. Crocco ha rivelato che oggi partirà per portare in Mozambico una ventina di carrozzine e per ristrutturare un orfanotrofio. «Visto che a Denis – ha spiegato – non è stata data la possibilità di diventare padre, questo orfanotrofio, una volta terminati i lavori, porterà il suo nome». Un annuncio che ha fatto commuovere Donata Bergamini. Claudio Dionesalvi si è complimentato con Francesco Gallo, «è cosentino ed è uno dei più grandi documentaristi del mondo. Non era facile racchiudere tutto in 15 minuti», ha detto. «Da queste parti – ha poi continuato Dionesalvi riprendendo un passaggio del documentario – la firma del pubblico ministero conta. Purtroppo è così. Qui ci sono pm che commettono errori enormi e fanno carriera. Oggi ci sentiamo rincuorati per la sentenza di primo grado, ma da cittadini siamo anche turbati perché ci sono volute delle persone come Donata, Carchidi, Piero Romeo e tante altri per fare luce su questa vicenda».

Donata Bergamini: «Ormai mi sento cosentina»

Donata Bergamini ha ringraziato il giornalista Gabriele Carchidi per esserle stato sempre vicino, mentre sugli errori commessi dai magistrati ha chiarito che «quando un errore non è voluto, non è un errore. Nel caso di Denis ho incontrato persone che non hanno onorato toga e divisa. Altre, invece, hanno dovuto lavorare con grande fatica per colpa di chi non aveva fatto nulla precedentemente. Oggi, purtroppo, anche la mia terra, l’Emilia Romagna, è messa male come Cosenza nel 1989, vi chiedo quindi di stare sempre accanto a quelle persone che lavorano per noi. Ringrazio i calciatori – ha proseguito la sorella di Denis Bergamini – questa storia non solo ha infangato la mia famiglia, ma anche la squadra. Vi chiedo un applauso speciale per Michele Padovano che ha pagato ingiustamente per tanti anni per una colpa che non era sua. Vi porto i saluti dei miei figli e degli avvocati Anselmo, Pisa e Galeone che mi hanno detto che non immaginavano che questa città potesse regalare un affetto così grande. Senza di loro non saremmo qui». «L’intervista rilasciata in questo documentario – ha detto ancora Donata Bergamini – è arrivata poco prima che mio padre Domizio mi lasciasse. È stata l’ultima che siamo riusciti a commentare insieme. Non pensavo che da quella intervista nascesse un lavoro di questo tipo, quindi ringrazio Francesco Gallo per la sensibilità dimostrata. Pensavo di non riuscire neanche a parlare perché quei momenti dolorosi me li porto ancora dentro. Credevo di non farcela neanche a parlare qui stasera, ma vedervi al mio fianco mi ha fatto vivere questa serata in un modo diverso. Sono stati i ragazzi delle curve a portare avanti la sua battaglia, dal 1989 non l’hanno mai lasciato solo, se lo sono sempre portato sui campi di calcio di tutta Italia. Dal 2009, soprattutto grazie ai ragazzi più giovani, anche la società civile ha iniziato ad abbracciare la mia famiglia. Ci sono famiglie che mi hanno accolto in questa città e continuano a farlo. Non so in quale altra terra sarebbe potuto accadere tutto questo e sono davvero onorata. Oggi, se da un lato ho il mondo sportivo, dall’altro ho la società civile. L’ho sempre detto, mi sento cosentina, non romperò le mie radici, nemmeno quando il caso di Denis sarà finito. Questa ormai è una terra che sento anche mia». Donata Bergamini ha voluto fare salire sul palco anche la giovane Rosita Pizzetti, 23 anni di Cropalati, che si è da poco laureata con una tesi dal titolo “Il diritto di cronaca e il caso Bergamini».









Un’immagine del film

Il numeroso pubblico presente ieri al cinema Citrigno

Francesco Gallo: «Donata è la donna più coraggiosa del mondo»

Francesco Gallo, che già si era occupato di Cosenza calcio girando un cortometraggio su Gigi Marulla, ha ringraziato Donata Bergamini e il suo gruppo di lavoro, dai tecnici agli attori che hanno preso parte al docufilm. «Mi avete emozionato e vi ringrazio – ha ammesso rivolgendosi al pubblico presente – la sala è piena. Ero sicuro che la città avrebbe risposto in questo modo. La cosa più bella però è stato lavorare con quella che consideriamo tutti la donna più coraggiosa del mondo, Donata Bergamini». (f.veltri@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato