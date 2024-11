Vincenzo Schettini a Cosenza conquista gli alunni di via Negroni con la sua fisica “pop” – FOTO

l’incontro

COSENZA Il bisogno di empatia degli insegnanti ma anche un messaggio ai genitori: “Ascoltate i vostri figli!”. Vincenzo Schettini, divulgatore e star dei social per le nuove generazioni ma non solo, stamattina è stato ospite dell’istituto comprensivo Cosenza III “Roberta Lanzino” di via Negroni guidata dalla dirigente Marina Del Sordo, per una serie di incontri con le classi. Tantissime le domande degli alunni e gli immancabili selfie ma anche il firmacopie del suo ultimo libro “Ci vuole un fisico bestiale – Vi racconto i fisici più pop della storia”, edito da Mondadori con prefazione del premio Nobel 2021 Giorgio Parisi, seguito de “La fisica che ci piace”, bestseller da oltre 100mila copie.



Le domande degli alunni della scuola di via Negroni e un selfie

“Forse piaccio ai ragazzi perché in un mondo in cui tutti sono sulla barca perfetta, vestono abiti perfetti e hanno un trucco perfetto, io mi mostro con la mia imperfezione”. A chi gli chiede le ragioni del suo metodo vincente, Schettini risponde “Nessuno se non la naturalezza e la semplicità, il mio unico invito che sento di rivolgere ai ragazzi è questo: trovate la vostra strada. Certo – aggiunge – mi accorgo che quando sono spento, chi mi ascolta lo avverte. Dunque dico a tutti accendetevi, e la scuola risorgerà”.

