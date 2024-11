Violente raffiche di vento in Calabria, nelle ultime 55 ore 245 interventi dei Vigili del fuoco

maltempo

ROMA Sono 245 gli interventi dei vigili del fuoco a causa del maltempo (con forte vento) che si è abbattuto sulla Calabria nelle ultime 55 ore. Gli interventi sono stati effettuati per alberi caduti o pericolanti e per la rimozione di ostacoli in strada. In particolare 95 interventi sono stati eseguiti in provincia di Catanzaro, 90 in quella di Cosenza, 40 a Reggio Calabria, 20 a Vibo Valentia. Sulla regione la situazione meteo nelle ultime ore è migliorata.

