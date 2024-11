Città Unica, nel weekend banchetti informativi sulle ragioni del Sì

l’iniziativa

COSENZA La Federazione del Partito democratico insieme alle forze politiche, alle organizzazioni sindacali e ai movimenti civici di centrosinistra, ha organizzato per il fine settimana una serie di banchetti informativi a Cosenza, Rende e Castrolibero per informare i cittadini sulle ragioni del Si alla città unica in vista del referendum del primo dicembre.

Questo il programma:

Sabato 23 ore 11 corso Giuseppe Mazzini angolo via Ambrogio Arabia Cosenza

Sabato 23 ore 16 piazza Martin Luther King antistante centro commerciale Metropolis

Domenica 24 ore 11 di fronte Chiesa della Santa Famiglia.

Ai banchetti insieme ai giovani democratici saranno presenti i gruppi dirigenti del Partito Democratico e delle forze di centrosinistra per confrontarsi con le cittadine e i cittadini.

