«La Calabria finalmente modello di buone pratiche in tutt’Italia»

CATANZARO “Grazie all’impegno e alla visione del presidente Roberto Occhiuto, la Calabria sta finalmente emergendo come esempio di buona amministrazione a livello nazionale. Dopo anni in cui la regione era spesso associata a scandali di mala gestione e infiltrazioni mafiose, oggi la Calabria fa notizia per l’adozione di best practices che stanno migliorando concretamente la qualità della vita dei suoi cittadini”. A sottolinearlo è il Coordinamento provinciale di Forza Italia di Catanzaro, che, in una nota stampa, esprime soddisfazione per i risultati raggiunti sotto il governo regionale di Occhiuto. “Un esempio lampante – prosegue Forza Italia Catanzaro – di come l’amministrazione calabrese stia cambiando il volto della regione è il piano ‘Tolleranza Zero’ contro gli incendi boschivi. Questo programma innovativo, che ha visto l’utilizzo dei droni per monitorare e contrastare i roghi in tempo reale, ha registrato risultati straordinari. Nel 2023, la Calabria ha ridotto del 54% la superficie boschiva bruciata rispetto al 2021, con un abbattimento del 70% se si considera solo la superficie boschiva. I numeri sono ancor più impressionanti nel 2024, con una diminuzione del 77% rispetto al 2021 e un -45% rispetto al 2023. Il successo di questo programma è dovuto in gran parte alla tecnologia avanzata dei droni, che hanno permesso di individuare i focolai di incendio in tempo utile, ottimizzando le risorse operative e garantendo interventi tempestivi. Questo modello di governo, improntato sull’efficienza, la trasparenza e l’innovazione, dimostra che la Calabria può essere gestita con successo, e che è possibile cambiare davvero il destino della regione. A differenza di quanto accaduto in passato sotto le amministrazioni di centrosinistra, che hanno lasciato un’eredità fatta di pessimismo e fallimenti, oggi il governo regionale di Roberto Occhiuto sta costruendo un futuro diverso, basato su risultati concreti e misurabili. La Calabria, una delle regioni più complesse e afflitte da sfide storiche, è ora un esempio di buon governo e di riscatto, dimostrando che, con una leadership competente e visionaria, è possibile superare le difficoltà e avviare un percorso di sviluppo sostenibile e innovativo”.

