Mandelli: «Il Cosenza senza il -4 sarebbe nei primi posti. Alvini ha trovato l’alchimia giusta»

MODENA Dopo il weekend di sosta, il campionato di Serie BKT riprende e il Modena è pronto a scendere in campo stasera contro il Cosenza. L’anticipo della 14esima giornata che si giocherà allo stadio “San Vito-Gigi Marulla”, vedrà i canarini di Paolo Mandelli affrontare i padroni di casa.

Nella conferenza stampa della vigilia, Mandelli ha fatto il punto della situazione, rivelando come il Modena ha sfruttato la pausa per lavorare su diversi aspetti. La prima settimana è stata dedicata principalmente al recupero fisico dei giocatori che arrivavano alla sosta con qualche acciacco, ma anche al reintegro dei tanti infortunati. «Abbiamo cercato di mettere in condizione tutti, soprattutto chi stava tornando da infortuni lunghi. Pedro Mendes ha gli occhi giusti, ha molta voglia di rientrare, così come Ponsi e Gliozzi. Ma è logico che, venendo da infortuni seri, dobbiamo fare delle valutazioni attente», ha spiegato il tecnico gialloblù. La seconda settimana, invece, ha visto il gruppo lavorare a regime completo, con Mandelli che ha potuto concentrarsi sulla parte tattica e sul miglioramento della forma fisica generale.

Sotto il profilo tattico, Mandelli ha parlato della ricerca di una fisionomia ideale per la squadra. «Stiamo cercando di essere malleabili, lasciando aperta almeno un’altra soluzione tattica che permetta ai giocatori di esprimersi al meglio sia individualmente che a livello di squadra», ha spiegato il mister. Un approccio che punta sulla versatilità e sulla possibilità di adattarsi alle diverse situazioni che potrebbero presentarsi in campo.

Sul Cosenza

Mandelli ha poi rivolto il suo pensiero agli avversari di turno, il Cosenza, guidato da Massimo Alvini. «Alvini ha trovato l’alchimia giusta per la sua squadra. Sono reduci da risultati positivi importanti e, senza la penalizzazione, sarebbero nei primi posti in classifica», ha affermato il tecnico. «Massimo rispetto per loro, ma come contro la Carrarese, il valore dell’avversario sarà determinato tanto da ciò che saremo noi», ha concluso Mandelli, sottolineando che la chiave del successo sarà ancora una volta il gioco del Modena.

