Per il Cosenza pari casalingo: Mazzocchi agguanta il Modena a 15 minuti dalla fine

calcio serie B

COSENZA Un pareggio tra Cosenza e Modena giusto per quello visto in campo. Un pizzico di rammarico per i padroni di casa che hanno avuto l’opportunità di giocare con l’uomo in più per quasi tutto il secondo tempo. Prima frazione giocata alla pari dalle due squadre con continui capovolgimenti di fronte e pochi tatticismi. La differenza l’hanno fatta la maggiore tecnica e la freddezza sotto rete degli emiliani. Parte meglio comunque il Cosenza che al 7′ colpisce il palo con un gran destro al volo dell’ex Strizzolo. Poi da fuori impegna Gagno. Il bel gioco della squadra di Alvini non paga e le ripartenze del Modena orchestrate dall’altro ex Caso e da Defrel e Palumbo sono micidiali. Al 12′ proprio Caso viene fermato in extremis da Martino. La difesa dei silani si salva nuovamente al 21′ ma nulla può un minuto dopo sull’incursione di Defrel che offre il pallone dell’uno a zero a Cotali. Nel Cosenza sale in cattedra che per ben tre volte si incunea nell’area ospite fallendo di un soffio il pari. Ma è il Modena due volte, prima con Caso e dopo con Defrel, a fallire il raddoppio. In avvio di ripresa il Cosenza si presenta con Ciervo e Rizzo Pinna per Strizzolo e Ricci. Dopo 30 secondi Charlys chiama alla parata in angolo Gagno e al 5′ Ricciardi sfiora il palo con un destro rasoterra. Ma all’8′ è ancora il Modena a sfiorare il gol con Defrel che stavolta si fa ipnotizzare da Micai. Al 14′ il Modena però rimane in 10 per un rosso diretto a Defrel (brutto fallo su Kouan). Comincia l’assedio dei calabresi. Al 22′ Rizzo Pinna appena entrato viene steso all’imbocco dell’area di rigore. Punizione sulla barriera. Sfortunato Florenzi ancora una volta al 28′: destro secco e pallone fuori di millimetri. Ma il pari arriva al 35′ con una girata in area di Mazzocchi. Al 44′ ci prova Florenzi da fuori: parata a terra di Gagno. La difesa del Modena resiste e finisce pari. Cosenza e Modena salgono a 15 punti in classifica raggiungendo il Catanzaro.

Tabellino

COSENZA (3-4-2-1): Micai; Martino, Dalle Mura, Caporale; Ricciardi (32’st Sankoh), Charlys (18’st Fumagalli), Kouan, Ricci (1’st Ciervo), Florenzi, Mazzocchi, Strizzolo (1’st Rizzo Pinna). In panchina: Vettorel, Cimino, Camporese, D’Orazio, Mauri, Sgarbi, Kourfalidis, Hristov. Allenatore: Alvini. MODENA (3-4-2-1): Gagno; Dellavalle, Caldara, Cauz; Di Pardo (29’st Zaro), Santoro, Gerli (40’st Battistella), Cotali (29’st Idrissi), Palumbo (29’st Magnino), Caso (17’st Mendes); Defrel. In panchina: Sassi, Beyuku, Ponsi, Duca, Gliozzi, Bozhanaj, Abiuso. Allenatore: Mandelli. ARBITRO: Collu di Cagliari. RETI: 22’pt Cotali; 35’st Mazzocchi. NOTE: serata piovosa, terreno allentato, spettatori 5000 circa di cui un centinaio modenesi. Espulso: Defrel. Ammoniti: Florenzi, Micai, Santoro, Battistella. Angoli: 9-1 per il Cosenza. Recupero: 1′; 6′.