Pirossigeno Cosenza, sconfitta con onore in casa dell’Eboli

calcio a 5 serie A

COSENZA Pirossigeno Cosenza sconfitta con onore dalla Feldi Eboli nell’ultimo turno della serie A di calcio a 5. Dopo pochi secondi Caponigro impegna severamente Lo Conte, bravo a distendersi in tuffo e deviare in corner. Il portiere rossoblù al terzo minuto lancia con il contagiri Titon che mette paura a Dalcin. Sul successivo calcio d’angolo è ancora l’estremo difensore di casa a rispondere al destro al volo di Cabeça. Uno due terrificante della Feldi che va segno nel giro di pochi secondi con Liberti ed Espindola. Ottimo Lo Conte al minuto nove quando dice di no alle conclusioni a stretto giro di Caponigro e Calderolli. Si rifanno sotto i lupi con la quinta rete stagionale di bomber Cabeça. Passa qualche secondo e Dalcin sventa con un colpo di reni sensazionale quello che sembrava ormai un gol fattto di Titon. Da registrare all’undicesimo l’ingresso in campo dei giovani Cambareri e Paciola, il futuro della squadra. Occasionissima per la Pirossigeno sui piedi di Titon ma il brasiliano manda al lato di pochissimo. Al 15′ sfortunata autorete di Bavaresco che devia involontariamente nella sua porta su un corner battuto dalla Feldi. La prima frazione di gioco si chiude sul palo colpito da Barra con una conclusione ravvicinata. La ripresa si apre con l’azione personale di Cabeça che salta due avversari, trova lo spazio per calciare ma non centra la porta. Ci credono i lupi che spingono: destro di Guga disinnescato da Dalcin. Le speranze della Pirossigeno di tentare la rimonta si spengono sulla rete del 4-1 firmata da Espindola anche se sul tiro del 28 di casa è netta una deviazione di un giocatore bruzio che inganna un incolpevole Lo Conte. Il risultato non cambia più. Il tecnico rossoblù Leo Tuoto ha rilasciato delle dichiarazioni al termine del match perso dalla Pirossigeno: “Non posso che fare i complimenti ai miei ragazzi perché hanno dato l’anima. Avevo solo 5 titolari, hanno debuttato due ragazzi e si sono comportati bene. Sapevamo di incontrare una grandissima squadra che fa dell’intensità, della corsa e della capacità difensiva le sue armi vincenti. Eravamo consapevoli delle difficoltà. Abbiamo cercato di giocare in ripartenza e nel primo tempo siamo riusciti anche a impensierire Dalcin alcune volte. Grande lavoro dei miei giocatori. Da questa partita dobbiamo uscire rafforzati tutti. Siamo partiti malissimo in campionato ma so che la squadra è cambiata e può dare la svolta. Non sarà facile ma sono certo che ne usciremo. Ripartiamo dallo spirito di gruppo e dall’altruismo mostrato in campo nel voler sempre essere d’aiuto al compagno”.

IL TABELLINO

FELDI EBOLI-PIROSSIGENO COSENZA 4-1 (pt 3-1) EBOLI: Dalcin, Venancio, Caponigro, Calderolli, Ugherani. Montefalcone,Liberti, Tiago Lemos, Barra, Espindola, Sansone, Selucio. Allenatore: Antonelli COSENZA: Lo Conte, Marchio, Bavaresco, Cabeça, Titon. Golia, Del Ferraro, Reda, Cambareri, Corrado, Guga, Paciola. Allenatore: Tuoto. ARBITRI: Francesco Sgueglia di Finale Emilia e Antonio Dan Campanella di Venosa. CRONO: Raffaele Buonocore di Castellammare di Stabia. MARCATORI: 05’02” pt Liberti (E), 05’14” pt e 11’44” st Espindola (E), 09’07” pt Cabeça (C), 15’04” pt aut. Bavaresco (E) NOTE: Gara disputata alle ore 20:30 al PalaSele di fronte a circa 200 spettatori. Ammoniti: 06’21” pt Venancio (E), 04’51” st Espindola (E), 14’46” st Guga (C). Espulso al 04’05” st il direttore sportivo della Pirossigeno Cosenza Rocco Bossio.

