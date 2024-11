“Recovery” a Cosenza, la Cassazione annulla con rinvio per Guido e Basile

la decisione

COSENZA La Cassazione ha annullato con rinvio per la posizione di Silvia Guido (difesa dalle avvocate Giorgia Greco e Tanja Argirò) Antonio Basile (difeso dagli avvocati Luca Acciardi e Tanja Argirò) entrambi coinvolti nell’operazione della Dda di Catanzaro denominata “Recovery”.

Silvia Guido (ex moglie di Roberto Porcaro) avrebbe svolto il ruolo di organizzatrice dell’associazione dopo l’arresto dell’ex coniuge avvenuto il 13 dicembre del 2019, coinvolta «nei traffici illeciti di Antonio Illuminato». La donna si sarebbe adoperata, in alcune occasioni, al recupero dei proventi dello spaccio con l’ausilio di Antonio Basile. (f.b.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato