Traffico di droga nel Catanzarese: la Cassazione annulla il mandato di cattura nei confronti Rocco Omuncolo

la decisione

Era stato tratto in arresto lo scorso 17 maggio su ordine del Gip distrettuale nell’ambito dell’operazione Fireworks e condotto presso la Casa Circondariale di Catanzaro-Siano.

Secondo la ricostruzione prospettata dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, Rocco Omuncolo era ritenuto essere partecipe di un’associazione

finalizzata al traffico di stupefacenti (marijuana,cocaina ed eroina), operante tra Girifalco, Amaroni e Borgia. Durante una perquisizione operata a carico di un altro indagato ed avvenuta a tre giorni dal Natale del 2022, venivano rinvenuti e sequestrati 15.030 euro, somma composta da banconote di piccolo taglio da 20 e 50 euro.

A pochi giorni dal suo arresto il Tribunale della Libertà aveva confermato il provvedimento cautelare mantenendo la custodia in carcere. La Suprema Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso proposto dall’avvocato Antonio Lomonaco, ha annullato l’ordinanza cautelare disponendo un nuovo giudizio.

