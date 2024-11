Il Crotone supera anche la Juventus Next Gen. Allo “Scida” finisce 2-1

sport

CROTONE Bella e importante vittoria casalinga del Crotone che supera in casa la Juventus Next Gen e recupera ulteriori posizioni in classifica. Agli uomini di Longo basta un ottimo primo tempo per conquistare tre punti d’oro. Crotone pericoloso già in apertura di gara. Prima Gomez e poi Tumminello chiamano Daffara alla respinta. Al 17′ ancora Gomez con un tiro in diagonale sfiora il palo. Al 19′ va vicino al vantaggio anche Cargnelutti di testa, il pallone esce di poco fuori. Il vantaggio degli Squali arriva pochi minuti dopo, esattamente al 22′. Cross di Guerini e intervento sfortunato di Puczka che insacca nella propria porta. La risposta della Juventus Next Gen non arriva subito, anche perché il Crotone non lascia molti spazi. Soltanto al 40′ si rende pericoloso Guerra, ma Cargnelutti evita ogni preoccupazione ai suoi. Un minuto dopo il Crotone raddoppia: cross di Barberis e colpo di testa di Oviszach, che supera Daffara. Non è finita qui, al 45′ Tumminello sfiora il tris con un tiro respinto dal portiere juventino. Nella ripresa entra in campo una Juventus più determinata che trova il gol al 53′ con Guerra, che sugli sviluppi di un corner spedisce il pallone in rete. Tre minuti dopo Anghelè va vicino al pari clamoroso, la sua conclusione esce di poco. Gli ospiti spingono ma è il Crotone a sfiorare il tris all’82’ con Gomez. Il suo colpo di testa da distanza ravvicinata trova in Daffara un’ottima risposta. All’87’ D’Alterio salva i suoi con una bella parata su Scaglia. Finisce qui. (fra.vel.)

Il tabellino

CROTONE: D’Alterio; Guerini, Cargnelutti, Armini, Giron (44’st Groppelli); Barberis (19’st Stronati), Schirò; Silva (44’st Cantisani), Tumminello (35’st Spina), Oviszach (35’st Vitale); Gomez. A disp. : Sala, Cucinotta, D’Aprile, Kolaj, Rojas, Chiarella, Kostadinov, Rispoli, Di Pasquale. All. Longo



JUVENTUS NEXT GEN: Daffara; Mulazzi (43’st Amaradio), Pedro, Scaglia, Puczka; Faticanti, Owusu (24’st Palumbo); Cudrig, Guerra (35’st Comenencia), Anghelè (24’st Papadopoulos); Da Graca (24’st Semedo). A disp. : Radu, Marcu, Macca, Comenencia, Savio, Citi, Turco, Vacca, Peeters. All. Brambilla



ARBITRO: Silvestri di Roma 1



RETI: 22’pt autorete Puczka (C), 42’pt Oviszach (C), 8’st Guerra (J)

NOTE: ammoniti: Owusu (J), Giron (C), Faticanti (J), Spina (C). Spettatori: 4.177.