A Cosenza, “Il coraggio di contare”: il nuovo libro di Natascha Lusenti

COSENZA La Commissione Cultura del Comune di Cosenza, in collaborazione con Fideuram Intesa Sanpaolo, è lieta di presentare il libro Il coraggio di contare di Natascha Lusenti. Natascha Lusenti, giornalista di Radio Uno e autrice di grande sensibilità, racconta in questo libro storie di donne che hanno trasformato il denaro da semplice strumento economico a leva di cambiamento personale e sociale. Il coraggio di contare esplora il valore della consapevolezza economica come strumento di libertà, autodeterminazione e crescita, con un focus sul ruolo cruciale delle donne nell’affrontare e superare le sfide legate alla violenza economica.

Il Presidente del Consiglio del Comune di Cosenza, Giuseppe Mazzuca, e il Presidente della Commissione Cultura, Mimmo Frammartino, sottolineano l’importanza di questa iniziativa: “Siamo orgogliosi di ospitare un evento che affronta temi di grande rilevanza sociale e culturale. La consapevolezza economica, in particolare per le donne, è uno strumento fondamentale per costruire una società più giusta e libera. È attraverso il confronto su questi temi che possiamo promuovere una cultura del rispetto e dell’autonomia.”

Anche Gaspare Galli, consulente finanziario di Fideuram Intesa Sanpaolo, evidenzia il significato di questo incontro: “L’educazione finanziaria è un atto di responsabilità sociale. Confrontarsi su questi temi aiuta a rendere il denaro uno strumento di opportunità e indipendenza. In un’epoca in cui la violenza economica è ancora sottovalutata, promuovere la consapevolezza significa offrire alle donne strumenti concreti per conquistare dignità e libertà.” Interverranno inoltre Maria Teresa Nardo, docente ordinaria dell’Università della Calabria, e Graziella Secreti, segretaria confederale della CGIL di Cosenza. Queste voci offriranno prospettive accademiche e sindacali sul ruolo della consapevolezza economica nell’autonomia e nella tutela delle donne. Il coraggio di contare non è solo un libro, ma un invito alla riflessione collettiva. Lusenti pone al centro del suo lavoro l’idea che la gestione responsabile del denaro possa essere un atto di emancipazione e uno strumento di riscatto sociale. Questo evento rappresenta un’occasione unica per avviare un dialogo aperto su temi di cruciale importanza, come la violenza economica e il ruolo dell’educazione finanziaria nel garantire autonomia e dignità. Parlare di consapevolezza economica significa costruire un futuro più equo, in cui le donne possano essere protagoniste del proprio destino. Il coraggio di contare ci ricorda che dietro ogni numero c’è una storia e che ognuna di queste storie merita di essere ascoltata.