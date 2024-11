Calcio a 5 Cosenza, Armazem già implacabile

calcio a 5

COSENZA Armazem, se ancora ce ne fosse bisogno, mette in chiaro le cose nel campionato di Premier di Futsal targato Us Acli-iMARCOs. La squadra guidata da Antonio Nardi espugna con grande personalità il campo della Real Cannuzze, vincendo per 9-2 (5 Cortese, 2 Gervasi, Francesco Nardi e Galiano; Salerno, Brecchi). Vittoria convincente della seconda della classe Roglianese: 4-2 contro Giovanile Bianchi (2 Stumpo, 2 Iorno; Maletta, autogol). Gara tiratissima quella tra Spezzano C5 e Soccer San Pietro (altra seconda in classifica), vinta di misura dalla squadra spezzanese per 5-4 (2 Marasco, Barca, Fuscaldo, Bovienzo; 2 Donato, Sprovieri, Zicarelli). Gol e spettacolo anche tra Esaro-United e Don Marano, gara conclusa 6-5 (3 Paulo Cesar, 2 Nudo, Ambrosio; 2 Minervini, 2 Massimilla, Gargiullo). Torna al successo San Luca contro Oratorio San Nicola per 6-3 (3 Falace, 2 Naccarato, Bernaudo; Losardo, Forte, De Luca).

Classifica Premier: Armazem* 15, Roglianese* e Soccer San Pietro 12, Real Cannuzze, Esaro United, Don Marano e Spezzano C5 9, San Luca C5, Calabria Young 6, Giovanile Bianchi* 3, Oratorio San Nicola* 0. *una partita in meno.

Classifica marcatori: 17 Massimilla (Don Marano), 12 Cortese (Armazem), Brecchi (Real Cannuzze), Marasco (Spezzano C5).

In Championship San Giorgio Futsal mette le cose in chiaro e batte la capolista Polisportiva Casali del Manco ereditandone… lo scettro (momentaneo): 5-2 il finale (2 Perri, 2 Bruno, cavallo; Reda, Rota). Non può approfittare dello stop della (ex) prima della classe il Conflenti: rinviata la gara a Mongrassano. Si fa sotto in classifica lo Sporting Casali del Manco, abile a superare per 5-2 contro Futsal Capitano (3 Covelli, Paese, De Luca; Greco, Gallo). Spettacolare 4-4 tra Accademia Calcio e Nuova Celico (2 Grossi, Rija, Grande; Quartucci 2, Vallone, Falcone). Fc Cutura mai domo contro un Lattarico C5 duro a morire come dimostra l’8-7 finale (4 Bruno, 2 Cannataro, Trotta, Artuso;3 Trotta, 2 Riccardo Lupo, 2 Francesco Roberto Lupo; D’Agostino). Punti preziosi per il Castiglione Cosentino Futsal contro Esaro United Next Gen 7-4 (3 Puia, 2 Fucile, Bruno e autogol; 2 Siciliano, Campolongo, Cimino).

Classifica Championship: San Giorgio Futsal 13; Polisportiva Casali del Manco 12; Conflenti 10*; Sporting Casali del Manco 8; Accademia Calcio 7; Lattarico, Fc Cutura, Castiglione Cosentino Futsal 6; Mongrassano 5; Futsal Capitano 3, Nuova Celico 2; Esaro United Next Gen 1. *una partita in meno.

Classifica marcatori: 13 Reda (Polisportiva Casali del Manco) e Puia (Castiglione Cosentino), 11 Gagliardi (Conflenti) e Bruno (San Giorgio Futsal).

Capitolo Corporate. Nel campionato aziendale No.Do.S.D. Si esalta e, dopo aver battuto i campioni in carica di NTT Futsal, doma anche Retroscena Barbieri per 8-1 con un Lucarelli (6 gol) in versione stellare. Di Lirangi, Andrioli (No.Do.S.D.) e Galluzzo (Retroscena Barbieri) le altre reti. Non scherza neanche Omnia È trascinata sempre dal solito implacabile Tufa (cinque gol) contro una Green&Green determinatissima, come testimonia il 7-6 finale. Hanno arricchito il tabellino anche Novellis, Trocini (Omnia È), 2 De Fiore, 2 Conidi, Lo Feudo, Bertucci (Green&Green). In cima alla classifica anche la rivelazione d’inizio campionato, la Barci Engineering, vittoriosa per 6-1 contro l’esperta Hypro. Sugli scudi il bomber Iantorno (poker) e Paterno (doppietta). Sisinno ha reso meno amaro il parziale per Hypro. Nel gruppone di testa, silenziosamente, s’insinua anche un’altra esordiente, Bunx, che ha battuto per 5-3 Sim Ingegneria, al termine di una gara bellissima ed equilibrata (4 Ganci, Cuconato; 2 Esposito, Filice). Segnali di ripresa da parte di NTT Futsal che, dopo un primo tempo equilibratissimo ha cambiato marcia nella ripresa vincendo 7-1, complice l’infortunio del portiere avversario Vanni. I gol: 2 Picari, Demetrio Graziano, Mellace, D’Ippolito, Capalbo e Principe; Luci.

Classifica Corporate: Omnia È, Barci Engeneering, No.Do.S.D. e Bunx 6, Ntt Futsal, Hypro 3; Disintegra Fc, Retroscena Barbieri, Green&Green, Sim Ingegneria 0.

Classifica marcatori: Tufa (Omnia È) 9; Iantorno (Barci Engeneering) 8; Lucarelli (No.Do.S.D.) 7