Il new deal del M5s, Orrico: «L’organizzazione territoriale ne esce rafforzata»

l’analisi

ROMA «Le ultime due giornate del percorso che ha visto il Movimento 5 stelle protagonista con la propria comunità di una grande assemblea costituente, ci dicono che la voglia di partecipare alla vita politica e sociale di questo Paese, non è morta come molti pensano. Ho avuto l’occasione di dialogare con tante persone, di ascoltare punti di vista importanti e rafforzare legami basati sulla condivisione di idee e progetti sui quali far camminare la nostra azione politica. A mio parere sarà cruciale il “come” saranno applicati gli indirizzi che la comunità del Movimento ha voluto esprimere attraverso le votazioni di questi giorni». Lo dice la deputata calabrese Anna Laura Orrico, in un post su facebook, dopo l’assemblea costituente del M5s. «Sono felice che le battaglie politiche saranno improntate, ad esempio, alla tutela della sanità e della scuola pubblica, che devono diventare il perno della nostra visione progressista del Paese: diritto alla salute e diritto allo studio devono necessariamente essere i pilastri di una società che guarda al futuro con spirito innovativo e senza lasciare davvero indietro nessuno. Una breve considerazione voglio farla anche sull’organizzazione territoriale che ne esce rafforzata e sono convinta che noi calabresi sapremo fare squadra per raccogliere le sfide di una regione dove molti diritti sono negati ad una quantità enorme di persone. Un ringraziamento va a tutti coloro che dietro le quinte hanno lavorato affinché tutto questo fosse possibile ed a tutti gli attivisti, i cittadini e le cittadine che hanno voluto esserci. Buon lavoro al Presidente Giuseppe Conte e a tutti noi che crediamo sia ancora possibile costruire una politica con la P maiuscola». (redazione@corrierecal.it)