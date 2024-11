La Fondazione Terina dichiarata “estinta”: liquidazione da chiudere entro il 30 giugno

dalla regione

CATANZARO Pietra tombale sulla Fondazione Mediterranea Terina. A posarla un decreto del presidente della Giunta regionale Roberto Occhiuto, che prende atto della nomina del commissario liquidatore Fabrizio D’Agostino, deliberata nei giorni scorsi dalla Giunta, e soprattutto dichiara ufficialmente l’estinzione della Terina, quell’ente che doveva essere un’eccellenza nel campo della ricerca applicata all’agroalimentare ma che alla fine si è rivelata il classico “carrozzone” improduttivo e costoso, con un pignoramento milionario sul groppone e apparecchiature milionarie mai utilizzate. Nel decreto si pone anche un termine per concludere la liquidazione della Terina, prevista da una norma della “Omnibus” approvata agli inizi di agosto dal Consiglio regionale: il 30 giugno 2025,«salvo proroga nel caso di oggettiva impossibilità di chiudere la liquidazione entro il predetto termine».

I compiti del commissario liquidatore

Fissati anche i compiti del commissario liquidatore di Terina, D’Agostino: tra questi, «redigere e/o verificare l’inventario delle scritture contabili e dei beni materiali ed immateriali, mobili, immobili, strumentali e la natura giuridica del possesso e/o dei diritti vantati,… redigere un piano preliminare e, successivamente, nel termine di 180 giorni dall’insediamento del liquidatore, eventualmente prorogabili, un piano definitivo di liquidazione, da sottoporre ad approvazione con decreto del dirigente generale del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo rurale,… avviare ogni procedimento e adottare ogni atto relativo all’esecuzione, conclusione, risoluzione o estinzione dei rapporti pendenti con enti pubblici, enti privati e persone fisiche, relativi alla prosecuzione, fino a non oltre la data del 30 giugno 2025 delle attività in essere e/o connessi al procedimento di liquidazione, mediante atti di amministrazione ordinaria o straordinaria; liquidare il patrimonio, diritti e beni materiali o immateriali, mobili o immobili della Fondazione, ed estinguere l’esposizione debitoria e le passività della Fondazione nei confronti dei terzi; devolvere l’eventuale avanzo della liquidazione e i beni e/o le attività degli aventi diritto, ai sensi dello Statuto della fondazione e delle disposizioni di legge; redigere i bilanci, incluso il bilancio finale di liquidazione». Si stabilisce altresì che l’onere per il compenso del commissario liquidatore «è posto ad esclusivo carico della procedura di liquidazione della Fondazione Mediterranea Terina». Il decreto quindi si conclude dichiarando «l’estinzione e la cancellazione dal registro delle persone giuridiche della Fondazione Mediterranea Terina Onlus». (a. c.)

