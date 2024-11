A San Ferdinando arriva la “Lavanderia di Papa Francesco” per i migranti senza fissa dimora

l’iniziativa

SAN FERDINANDO A San Ferdinando, in provincia di Reggio Calabria, nella diocesi di Oppido Mamertina-Palmi ha aperto la “Lavanderia di Papa Francesco”. Questa lavanderia si aggiunge a quelle di Roma, Genova, Torino, Napoli e Catania. L’iniziativa è dedicata a migranti, indigenti, senza fissa dimora per consentire loro di lavare i propri indumenti o coperte e provvedere all’igiene personale. Tutto, sarà totalmente gratis. «È un modo per restituire dignità a gente che non muore di fame, ma muore perché si sente invisibile», ha detto ai media vaticani il cardinale elemosiniere Konrad Krajewski. «Quando sono andato ho domandato: di cosa avete bisogno? Sa cosa mi hanno risposto? “Vogliamo essere visibili!”», racconta Krajewski. «Un ragazzo mi ha guardato negli occhi e mi ha detto: abitiamo qui da tanti anni, abbiamo bisogno di documenti. I motorini hanno una targa, noi esseri umani niente».

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato