Abramo Customer Care, Orrico: progressi, saremo comunque presenti al prossimo tavolo

l’intervento

ROMA «Ho partecipato questa mattina, come uditrice, al secondo tavolo sulla vertenza Abramo. Inizio con una notizia: il Ministero del lavoro sta facendo ancora approfondimenti e, sebbene, abbia finalmente pubblicato il decreto che rende fruibile la cassa integrazione a partire dal 7 agosto – i lavoratori dovrebbero riceverla a breve – non ha ancora chiarito se potrà, invece, essere erogata la Cigs per cessazione attività: scioglierà il nodo entro fine mese». Così sui social la parlamentare M5S Laura Orrico. «Progressi – prosegue Orrico – sul fronte del progetto di dematerializzazione delle cartelle sanitarie presentato dalla Regione Calabria. L’istituto Poligrafico di Stato ha concluso la manifestazione di interesse e due soggetti, Poste Italiane e Tim, risultano i potenziali assegnatari. Ad entrambe le aziende è stato sottoposto un protocollo da siglare con la Regione Calabria inerente impegni e condizioni per realizzare il progetto. A questo punto, si tratta di capire quale delle due aziende – o se entrambe – vorrà accettare l’incarico e, quindi, a loro volta girare la commessa ad altre aziende che, attraverso gli incentivi messi a disposizione dalla Regione Calabria, possano procedere ad assumere disoccupati e lavoratori che percepiscono ammortizzatori sociali, ovvero i 1000 lavoratori di Abramo. Tim, presente al tavolo a differenza di Poste italiane, ha ribadito l’impegno ad applicare la clausola sociale sulla commessa Business back-office che consentirà ai lavoratori che erano operativi in quel settore di essere trasferiti nella nuova azienda. Konecta, l’azienda che avrà in carico la commessa Tim Business back-office, nonché quella di Fibercop, procederà con i lavoratori sia della Calabria che della Sicilia; inoltre, si è proposta a Tim come fornitrice sul progetto di dematerializzazione. Viene confermato l’impegno ad iniziare subito le interlocuzioni tra i sindacati e le aziende coinvolte per concretizzare l’assorbimento del perimetro dei lavoratori di Abramo. Quanto ci vorrà? Sarebbe auspicabile Natale. Davvero un regalo meritato per le lavoratrici e i lavoratori di Abramo che attendono di conoscere il proprio destino da due anni. Il prossimo tavolo – conclude Orrico – dovrebbe riunirsi verso la metà del prossimo mese: ci saremo».

