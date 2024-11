Colpo in entrata per la Pirossigeno Cosenza, preso Mateus Neuhaus Garcia

futsal serie A

COSENZA Dopo aver messo fuori rosa per motivi disciplinari Jeferson Fernando Titon, la Pirossigeno Cosenza piazza un colpo in entrata: Mateus Neuhaus Garcia.

Il laterale, nato il 26 marzo 1997 a Santo Angelo (Brasile), va a rimpolpare l’organico a disposizione di mister Leo Tuoto e ha scelto la maglia numero 16. Ha alle spalle una lunga esperienza in Italia. Qui arriva giovanissimo e veste le maglie di Kaos, Real Cefalù, Italservice Pesaro (squadra con cui si laurea campione d’Italia), Mantova, Cobà, Olimpus Roma, Napoli Futsal e infine L84, con cui nella scorsa stagione ha disputato i playoff scudetto. E’ reduce da una breve esperienza in patria con la maglia del Giruà Futsal.

Raggiungerà Cosenza nelle prossime ore ed è pronto ad aggregarsi ai compagni per i primi allenamenti e partecipare alla trasferta di Benevento.

