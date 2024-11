Il Pd attacca la maggioranza parlamentare: «Sempre più spaccata e instabile»

il caso

«Il centrodestra è sempre più spaccato. Ne è riprova l’ultimo gesto della Lega, che nella Commissione Bilancio del Senato si è astenuta dal votare un emendamento sulla sanità regionale presentato da Forza Italia nell’ambito del Decreto fiscale». Così, in una nota stampa, i dem calabresi attaccano il centrodestra e sottolineano «il clima di divisione, di tensione e dispetti reciproci all’interno maggioranza di governo, in cui ciascun partito non si esprime nel merito dei provvedimenti, ma vota sulla base di segnali di conflitto da mandare ai singoli alleati».

«Ciò conferma – continua la nota del Pd calabrese – che in Parlamento il centrodestra si regge su equilibri instabili e cedevoli; che la Regione Calabria è debolissima e agli occhi del governo non conta affatto; che i calabresi sono ostaggio di manovre di potere. Il centrodestra ha sostituito il metodo del baratto politico, che avevamo visto a proposito dell’autonomia differenziata, con il metodo del ricatto politico. Ci conforta – conclude la nota del Pd Calabria – che i cittadini l’hanno capito molto bene».

