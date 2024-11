Lamezia, Sinistra Italiana: «Un importante passo avanti la scelta della direzione del Pd»

la nota

LAMEZIA TERME «Sinistra Italiana ritiene importante e un sensibile passo avanti la decisione che ha assunto la direzione del PD di Lamezia Terme di compiere una scelta rispetto alla candidatura a Sindaco alle prossime competizioni comunali e che intenda proporla al tavolo della Coalizione progressista». Lo scrive in una nota il coordinamento provinciale di Catanzaro di Sinistra Italiana. «Riteniamo fondamentale il proseguimento dei lavori da parte del tavolo allo scopo di implementare le linee programmatiche, già discusse dai partiti, al fine di fornire le giuste soluzioni per mettere in atto le opportune azioni correttive per consentire alla città di Lamezia Terme di recuperare quel ruolo strategico che gli è stato negato dalle forze di centro destra che hanno governato la città in questi ultimi anni, relegando la città in una posizione di isolamento. Sinistra Italiana lavora per l’unità di tutte le forze democratiche, i partiti, le Associazioni e i Movimenti, per la costruzione di una nuova sinistra con una visione inclusiva, che possa consentire alla politica di acquisire la credibilità che consenta di conquistare la città di Lamezia Terme e nel contempo avviare una fase nuova che abbia come obiettivo la costruzione dell’alternativa anche per il governo regionale della Calabria».

