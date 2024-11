Caserta fiducioso: «A Genova non saremo soli. Tutino? In serie B è uno dei più forti»

calcio serie b

CATANZARO «Affronteremo un avversario forte in un campo in cui è difficile giocare, ma noi siamo consapevoli della nostra forza. Saremo accompagnati ancora una volta da tantissimi tifosi (circa duemila, ndr) e questa è l’ennesima dimostrazione che questa città vive per il Catanzaro e per il calcio, e noi dovremo fare di tutto e di più di ciò che stiamo facendo per dare una soddisfazione ai nostri grandi tifosi». È stato un Fabio Caserta determinato e sicuro di sé quello che oggi si è presentato davanti ai cronisti nella conferenza stampa che precede la sfida che domani pomeriggio a “Marassi” opporrà la sua squadra alla Sampdoria. Un avversario tosto ma al tempo stesso in difficoltà: 16 punti in classifica come i giallorossi nonostante una campagna acquisiti faraonica per la cadetteria, un esonero e il rischio che anche l’attuale tecnico Andrea Sottil possa perdere il posto in caso di ennesimo risultato negativo. «Noi non dobbiamo pensare a questi aspetti – ha specificato Caserta – a noi cambia poco la posizione di classifica della Sampdoria rispetto ai suoi obiettivi iniziali. Non deve interessarci il momento che sta attraversando, dobbiamo concentrarci solo sul nostro percorso e pensare di tornare alla vittoria. Cercheremo di farlo anche domani in uno stadio bello e contro una squadra forte. Conosciamo le difficoltà della partita ma come ho detto prima non saremo soli a Genova. I nostri tifosi sicuramente ci daranno una grossa mano». Sulle assenze della Samp, Caserta non si è soffermato molto. «Anche noi ne avremo tante e molto pesanti – ha ricordato il tecnico (non saranno del match La Mantia, Antonini e Situm, ndr), ma conta relativamente. La Sampdoria ha dei giocatori forti, ma ha anche cambiato qualcosina dal punto di vista tattico, non so come si schiereranno, noi abbiamo preparato la gara per ogni soluzione. Abbiamo una nostra identità e conterà essere squadra, dovremo essere più cinici e continuare a crescere. Solo due vittorie sono poche per questo gruppo». Su Tutino, lo scorso anno con Caserta a Cosenza: «E’ uno degli attaccanti più forti della serie B, ha qualità tecniche e fisiche, sa giocare con la squadra, sa attaccare la profondità. Ma la Samp non è solo Tutino». (redazione@corrierecal.it)

