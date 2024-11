Continua il percorso di radicamento di +Europa in Calabria: costituito il gruppo di Cosenza

l’incontro

COSENZA Si è costituito ufficialmente il gruppo territoriale di +Europa per la provincia di Cosenza, con la partecipazione ai lavori di costituzione del segretario nazionale del partito Riccardo Magi e del responsabile nazionale dei gruppi territoriali Arcangelo Macedonio. “Intendiamo lavorare senza sosta alla difesa dei diritti civili e sociali – ha dichiarato il nuovo Coordinatore Ivan Potente – che sono messi in discussione da un attacco senza precedenti da parte di chi governa sul territorio nazionale e regionale. Lo faremo seguendo i nostri principi, provando ad unire e giammai a dividere. Non ci volteremo dall’altra parte per il rispetto che abbiamo nei confronti della nostra storia e perché il recupero del voto d’opinione è un dovere democratico che sentiamo appartenerci”. Continua dunque il lavoro di radicamento del partito sul territorio calabrese, dopo la costituzione ad ottobre del gruppo territoriale di Vibo Valentia, guidato da Gregorio Sposaro. “Con la nascita del gruppo di Cosenza – dichiara il referente di +Europa per la Calabria Fabio Signoretta – la struttura calabrese della nostra formazione politica si avvia a diventare un nuovo punto di riferimento per una regione che ha bisogno di un radicale cambiamento negli uomini e nelle donne e nel progetto politico, che sia foriero di una rinascita non più rimandabile”. Saranno dunque Maurizio Cavaliere (Presidente), Paola Arena (Tesoriere) e Ivan Potente (Portavoce e Coordinatore) a ricoprire le cariche statutarie previste per il gruppo territoriale. Un gruppo che già nei prossimi mesi annuncerà le proprie iniziative sul territorio per rilanciare l’attenzione sui temi cruciali per la Calabria e che sicuramente esprimerà la propria presenza anche negli organismi regionali e nazionali del partito.

