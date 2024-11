Moda, domani a Catanzaro sfilata d’eccellenza con la partecipazione di Melita Toniolo

l’appuntamento

CATANZARO Il 30 novembre, a partire dalle 18.30, il Complesso Monumentale San Giovanni di Catanzaro diventa una passerella di alta moda, nello stile delle più prestigiose settimane della moda mondiali. La sfilata organizzata dall’agenzia Present&Future di Catanzaro celebrerà la passione, la creatività e la bellezza, con un occhio speciale ai dettagli e alle storie che si celano dietro ogni creazione. Al centro della serata ci saranno le stiliste Rosa Lacava e Palma Spina, fondatrici del brand “Beatrice Palma”, che presenteranno la loro nuova collezione, un viaggio emozionante nel cuore della moda artigianale e sartoriale. A calcare la passerella ci sarà anche una modella d’eccezione: si tratta di Melita Toniolo, showgirl, modella e conduttrice televisiva e radiofonica, che ha conquistato il pubblico nel 2007 come concorrente del Grande Fratello. Un’aggiunta di classe e charme che renderà l’evento ancora più esclusivo e glamour. Il brand “Beatrice Palma”, nato nell’estate del 2022, è il frutto di un sogno condiviso da due donne: Rosa e Palma, amiche e avvocate di professione, ma stiliste per passione. La loro storia inizia con l’intenzione di creare un brand che andasse oltre la semplice realizzazione di abiti. Un progetto artigianale che parla di amore per i tessuti pregiati, passione per la sartoria e cura dei dettagli. La collezione nasce per celebrare la bellezza delle radici calabresi, con un mix di eleganza, modernità e audacia. Abiti unici, scenografici e pratici, pensati per ogni donna che ama distinguersi e sentirsi speciale. La sfilata di sabato 30 novembre vedrà la presentazione di circa 60 creazioni, realizzate da sarte calabresi con materiali di altissima qualità: tulle, paillettes e tessuti pregiati. Ogni capo della collezione è un viaggio attraverso i colori più intensi e sofisticati: fucsia vibrante, verde smeraldo, azzurro profondo, e molto altro ancora. Ogni abito è pensato per emozionare, raccontare una storia e trasformare ogni donna in una regina del suo tempo. Ogni creazione è pensata per chi vuole esprimere la propria personalità con eleganza e classe, osando senza mai rinunciare alla raffinatezza. Questo evento esclusivo sarà aperto solo su invito, offrendo ai presenti la possibilità di immergersi nel mondo di Beatrice Palma e scoprire il lavoro dietro ogni abito, il processo creativo che unisce passione e maestria artigianale. Un’occasione unica per conoscere più da vicino il brand, ma anche per celebrare la bellezza e la cultura del nostro territorio.

