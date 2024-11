Monsignor Checchinato e Mimmo Lucano all’Unical per Luca Casarini

l’evento

COSENZA Il Dam del Polifunzionale Unical apre le porte a Luca Casarini, fra i leader storici del movimento delle Tute bianche prima e dei Disobbedienti poi.

Un ricco e variegato parterre dialogherà con l’autore, martedì 3 dicembre alle 18, partendo dal suo ultimo libro dal titolo “La cospirazione del bene”, edito da Feltrinelli, scritto con Gianfranco Bettin (presente anche lui al Dam), e contenente un testo di Papa Francesco.

Saranno presenti monsignor Giovanni Checchinato, arcivescovo della diocesi Cosenza-Bisignano; l’europarlamentare e sindaco di Riace Mimmo Lucano; la docente dell’Università della Calabria Maria Francesca D’Agostino. Introduce e modera la giornalista Tiziana Barillà.



Luca Casarini è un attivista e politico italiano, nato. È noto per il suo impegno nel movimento di protesta globale e per il ruolo di primo piano che ha avuto nel movimento dei “No Global” negli anni 2000. Casarini ha partecipato attivamente alle manifestazioni contro la globalizzazione neoliberista e ha preso parte a eventi significativi come il G8 di Genova nel 2001.

La sua vita è caratterizzata da un forte attivismo sociale, incentrato su temi come i diritti umani, l’ambiente e la giustizia sociale. Ha collaborato con varie organizzazioni non governative. Negli ultimi anni, Casarini ha continuato ad essere attivo nel dibattito politico italiano, partecipando a iniziative legate all’accoglienza dei migranti e alla difesa dei diritti delle persone vulnerabili.

È tra i fondatori della Meditearranea Saving Humans aps e capo missione della Mare Jonio, prima e tuttora unica nave del soccorso civile battente bandiera italiana. Nel libro l’autore racconta la nascita e la storia di questa grande associazione, che oggi conta migliaia di soci attivi in più di 40 territori in Italia, Europa e Stati Uniti, incontrando l’attenzione e il sostegno della Chiesa di Papa Francesco.

