Scoglio Foggia per il Crotone, Longo: «Darò continuità a chi ha giocato ultimamente»

CROTONE «Incontreremo una delle squadre più in forma del campionato, una squadra che sta facendo benissimo, che ha ritrovato i flussi di gioco, sistemata bene in campo con il 4-3-3 e i tre in avanti che hanno grossa facilità offensiva. Noi dovremo affrontare questa partita al meglio delle nostre possibilità, provando a far emergere i difetti dell’avversario e cercando di proteggere i nostri. Credo che darò continuità a quello che abbiamo visto ultimamente, ci potrà essere qualche alternanza nella logica di chi è più in forma, e questa continuità dovrà essere percepita da chi andrà in campo con un senso di responsabilità elevato». A dirlo è stato stamattina Emilio Longo, tecnico del Crotone, in vista della gara che domani vedrà impegnati i pitagorici sul campo del Foggia.

«C’è stato qualcuno che non mi ha soddisfatto nella partita scorsa – ha aggiunto Longo –, sono un allenatore e una persona che dà sempre seconde possibilità a tutti, mi aspetto quindi che chi non mi ha soddisfatto domenica scorsa, se dovessi rimetterlo in campo, domani lo faccia in modo determinante». (redazione@corrierecal.it)

