Brunch per la Pace, incontro nel Cosentino per sostenere le famiglie palestinesi in difficoltà

l’evento

COSENZA Il 7 dicembre, una terrazza affacciata sulle colline di Castrolibero diventerà il palcoscenico di un evento speciale: un brunch per la pace, un incontro che unisce la gastronomia mediorientale e la solidarietà verso il popolo palestinese. Due amiche, Letizia e Madda, una passione per la cucina e l’idea di immaginare insieme un futuro più leggero, lontano dalle divisioni, sono alla base di questa iniziativa che promette di scaldare i cuori e, allo stesso tempo, raccogliere fondi per le famiglie palestinesi in difficoltà.

Un menù ricco di storie e sapori

Il menù del brunch è un viaggio tra sapori e tradizioni del Medio Oriente, frutto della collaborazione con il progetto Cocomero, che attraverso un ebook di ricette mediorientali raccoglie fondi per la Palestina. Ogni piatto è pensato non solo per deliziare il palato, ma anche per raccontare una storia di resistenza, speranza e amore. Il menù prevede salmone arrosto allo za’atar su crema di fagioli cannellini e crostone di pane homemade profumato al cumino; carote glassate con yogurt alle erbe e melagrana: focaccia alle olive e za’atar con hummus, avocado marinato e labneh in due consistenze; fagottini in pasta fillo con cicoria e acciughe profumate al limone; torta alle mandorle e melagrana; muhallabia (budino di mandorle al profumo di rose); datteri farciti al cioccolato e cocco e biscotti con noci e tahine.



«Un menù – spiegano le organizzatrici – che non è solo un piacere per i sensi, ma un modo per sentirsi parte di un progetto che ha come obiettivo la raccolta di fondi destinati alle famiglie palestinesi in difficoltà». La vendita dell’ebook di Cocomero è infatti uno degli strumenti principali di questa iniziativa di solidarietà. Chi partecipa a questo brunch avrà anche l’opportunità di scoprire direttamente le ricette, in un’esperienza che unisce la cucina a una nobile causa.

Per partecipare al brunch o per avere maggiori informazioni, è possibile contattare gli organizzatori sui social, cercando Belle di Padella, o telefonare ai numeri indicati nella locandina dell’evento. La partecipazione è possibile previa prenotazione entro e non oltre il 5 dicembre alle ore 13. Il costo del brunch è di 25 euro a persona e include infusi, caffè e altre bevande (alcoliche incluse). Inoltre, i bambini sono ospiti gratuiti di questa iniziativa. Il progetto Cocomero è anche visibile su cocomero.premiate.org.

