Iemmello: «Grande Catanzaro contro la Samp, ma la mancanza di vittorie inizia a pesare»

l’intervista

CATANZARO «La tripletta? A caldo non ci sto pensando, era più importante il risultato di squadra. Non è una cosa banale quella che dico, è quello che penso. Sul 3-2, se non ci fosse stata l’espulsione l’avremmo portata a casa. Mi rode e mi dà fastidio questa cosa, anche perché siamo andati sotto due volte contro una squadra importante e in uno stadio importante e abbiamo dimostrato di esserci. Quello che ci sta mancando è la vittoria, sinceramente sta pesando su tutti, anche sui tifosi, siamo all’undicesimo pareggio. Però oggi la squadra ha dimostrato carattere, orgoglio e grande attaccamento alla maglia». A dirlo al termine di Sampdoria-Catanzaro è stato il capitano giallorosso Pietro Iemmello, autore di una tripletta. «Dobbiamo continuare così e migliorare – ha aggiunto l’attaccante – il gruppo è unito, ci sono tanti giocatori nuovi e c’è voluto un po’ di tempo per farli amalgamare. Sono tutti bravi ragazzi, che prendono questo mestiere con grande serietà. Io sono contento di essere il loro capitano. Però, ripeto, ci sta mancando la vittoria e dobbiamo tornare a vincere nelle prossime partite».

