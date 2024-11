Maysoon Majidi racconta la sua odissea a Catanzaro: «Chi arriva in Italia merita maggiore rispetto»

la testimonianza

CATANZARO “Chi chiede asilo politico non ha vissuto facilmente nel proprio paese, per questo quando arriva dovrebbe essere considerato con maggiore rispetto e non essere guardato male”. Lo ha detto Maysoon Majidi, l’attivista curdo-iraniana rimasta in carcere per 10 mesi in Calabria con l’accusa di essere una scafista e scarcerata a fine ottobre: Maysoon Majidi stasera ha raccontato la sua esperienza e la sua storia in un’iniziativa a Catanzaro patrocinata dal Comune capoluogo della Calabria. “Anzitutto – ha sostenuto Maysoon Majidi – voglio specificare che sono una rifugiata e non una immigrata. Un immigrato viene per motivi economici, di lavoro, per non morire di fame, un rifugiato come me è chi lascia il suo paese perché lì rischia la vita e cerca un posto sicuro in un altro paese. Ho lasciato il mio Paese perché rischiavo la vita, per questo ho chiesto l’asilo politico”.

Maysoon Mjaidi ha poi parlato del suo lungo periodo nel carcere di Castrovillari: “”Dicevano che l’Italia è un paese democratico ma per me non è stato così. Ho fatto lo sciopero della fame perché aspettavo una data in cui essere ascoltata dal giudice, ho perso 16 chili scendendo fino a 36 chili. Nessun giudice voleva ascoltare la mia storia, la data per essere ascoltata è sempre stata rimandata. Questo – ha aggiunto l’attivista curdo-iraniana – è durato 8 mesi. Ho cercato anche di imparare la lingua con i corsi che ci sono in carcere ma non mi è stato dato un interprete. Non potevo parlare con i miei familiari. Ho fatto il viaggio con mio fratello e non ho potuto parlarci per due mesi. Non sapevo nulla di nessuno. Pensavo che tutte le 77 persone che viaggiavano con me fossero state arrestate perché non sapevo il motivo dell’arresto”. “In Calabria nessuno è straniero”, questo titolo dell’iniziativa cui ha partecipato Maysoon, “è anche lo scopo e la lotta della nostra amministrazione – ha sottolineato il presidente del consiglio comunale Gianmichele Bosco -. La Calabria fra qualche anno, secondo i dati emersi, rischia di sparire e noi pensiamo bene di bloccare questi ‘pericolosi criminali’ come Maysoon. Inventano termini come scafisti, mentre vanno combattuti e fermati i trafficanti veri che restano in altri Paesi e non salgono sulle barche. Ma le nostre politiche di destra hanno fatto in modo di puntare il dito contro i cosiddetti ‘scafisti'”. All’incontro erano presenti anche l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Catanzaro Nunzio Belcaro, il segretario generale Filcama Cgil Calabria Giuseppe Valentino, Emanuele Pinto, del comitato Free Maysoon, Salvatore Falcone, avvocato esperto in diritto penale dell’immigrazione e l’avvocato di Maysoon, Giancarlo Liberati. (c. a.)

